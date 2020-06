80 millioner flyktninger er en kostnad – når de ikke gis muligheten til å bidra.

I Norge har vi tjent oss søkkrike på ressursene våre. Vi har fjordene fulle av oppdrettslaks og ti milliarder i Oljefondet. Det gir oss muligheten til å gi av vår rikdom til dem som ikke har like mye som oss.

I dag er det nesten 80 millioner mennesker på flukt, mennesker som kanskje aldri vil bli i stand til å tilbakebetale det vi kan tilby dem, men som vi har muligheten til å hjelpe.

Det høres kanskje raust ut. Men denne tankemåten overser fullstendig hva som bor i ethvert menneske, uavhengig av hvor vi tilfeldigvis ble født.

Utdannelse, skatt og hard jobbing

For er det noen som gjerne tar seg en utdannelse, er det mennesker som aldri har kunnet ta den luksusen for gitt.

Er det noen som gjerne betaler skatt til et fellesskap, er det mennesker som har flyktet fra et samfunn de selv ikke fikk være en del av.

Og er det noen som gjerne jobber hardt og søker jobber, er det de som har krysset ørkener og hav for å få akkurat den muligheten.

Det er lett å se på han nye gutten i klassen og tenke at han med sin dårlige norsk og fremmede kultur aldri kommer til å bli en del av det norske fellesskapet. Og i hvert fall ikke at han vil være i stand til å bidra til samfunnet eller tilbakebetale det den norske stat har investert i ham.

Fordi han ikke er født på Voss sykehus eller bruker feil preposisjoner når han snakker? Fordi han ikke vokste og opp med tacofredag og Paradise Hotel?

Samme potensial

Uansett hvor vi blir født, hvordan vi snakker eller hva slags krydder foreldrene våre bruker i maten, så er vi alle i bunn og grunn mennesker. Mennesker med kjærlighetssorg og redsler, sommerfugler i magen og prestasjonsangst. Men viktigst av alt: Vi er mennesker født med samme potensial og drivkraft inni oss. Den samme stemmen i bakhodet som presser oss til å kjempe for å nå de drømmene vi bærer på.

Privat

Jo, da, vi har Oljefondet og laksen, men ved kun å nevne dette, glemmer vi den viktigste ressursen. For det er ikke kun olje og laks som har gjort oss rike, det er det menneskene som har gjort. Og slik vil det også være i fremtiden. Vår viktigste ressurs er de fem millionene som bor her – inkludert de 23.500 menneskene med flyktningbakgrunn som har reist halve jorden rundt for å skape seg et bedre liv.

Årets Operasjon Dagsverk-prosjekt går til flyktningungdom fra Sør-Sudan. Ved å tilby traumebehandling og utdanning blir ungdom ressurser i sitt eget samfunn, slik vi er i vårt.

Kostnad når de ikke får bidra

I verden i dag er det et rekordhøyt antall mennesker på flukt, og tallet fortsetter å stige. Det er mennesker på flukt fra klimaendringer, borgerkrig, forfølgelse og en rekke andre skremmende virkeligheter. Det er mennesker som har forlatt hjemmet sitt, skolegangen sin og noen ganger familien sin.

Dersom vi antar at alle disse menneskene reiser kilometer etter kilometer for å slippe å være en del av eller bidra til et fellesskap, glemmer vi hva vi mennesker er laget av!

80 millioner flyktninger er en kostnad – når de ikke gis muligheten til å bidra.

