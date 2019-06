Da Erna Solberg inviterte Krf inn i regjeringsforhandlingene, skulle abortloven aldri vært et forhandlingskort.

Vi sa oss villige til å forhandle om kvinners selvbestemmelse for å beholde regjeringsmakten. Det var, og er, fremdeles ikke riktig.

Fredag forrige uke stemte Frp, Høyre, KrF, Venstre og nesten hele Senterpartiet for at kvinner gravide med flerlinger må møte i nemnd dersom de ønsker å gjennomføre fosterreduksjon.

Flertallet er et resultat av at Høyre, Frp og Venstre svelget KrFs kamel om abortloven i Granavolden-plattformen.

Forstår reaksjonene

Det er kun Senterpartiet og KrF som har programfestet forbud mot selvbestemt fosterreduksjon. Med andre ord er det flertall på Stortinget for å beholde dagens abortlov.

Ikke bare godtok Høyre å stemme for et vedtak som vekker interne reaksjoner i partiet, men regjeringsplattformen har også vridd et opprinnelig flertall på Stortinget som var for selvbestemt fosterreduksjon.

Da forstår jeg at mange reagerer.

Vedtaket om fosterreduksjon har vekket kraftige reaksjoner. Noen sammenligninger situasjonen i Norge med det som skjer i flere stater i USA, og andre demonstrerer foran Stortinget i blodige truser og strikkepinner.

Det mener jeg er en drøy overdrivelse og bidrar til å gjøre debatten mer polarisert.

Den reelle konsekvensen av lovvedtaket er at beslutningen om fosterreduksjon skal tas i en nemnd, slik praksisen er for alle aborter etter uke 12.

Det betyr at det fremdeles er bred enighet om selvbestemt abort frem til uke 12 i Norge.

Problemet er at denne diskusjonen, samt endringen av abortloven, ikke hadde funnet sted dersom Erna Solberg ikke hadde godtatt å forhandle om den for å få med Krf i regjering.

Et klart signal

Uansett hvor mye vi «forklarer» endringen som nå er vedtatt i Stortinget, gir den til slutt litt mindre selvbestemmelse over egen kropp for kvinner.

Da må Høyre og regjeringen godta at endringen omtales som en reell innskrenking.

Vi vet ikke om det blir flere eller færre fosterreduksjoner av friske fostre fordi kvinner må møte i nemnd. Men vi vet at de ikke hadde måttet gjort det dersom abortloven ikke lå på forhandlingsbordet i regjeringsforhandlingene.

Jeg synes ikke noe om at Erna Solberg, Frp og Venstre har godtatt kravet til KrF.

Nå er loven endret, og selv om det ikke er en stor innskrenking, sender den et klart signal om at det finnes få begrensninger for hva man er villige til å forhandle om for å beholde makten.

