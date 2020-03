Fredag 28. februar fikk vi beskjeden på skolen: «Det er nå oppdaget flere koronatilfeller i Norge, og skolene har begynt å ta grep. Det viktigste er hygiene.»

Den helgen føltes alt likevel normalt. Jeg hadde overnattingsbesøk av bestevenninnen min. Dagen etter skulle vi ut på byen for å møte venner, og senere skulle vi på kino.

Søndag morgen kledde vi på oss og spiste frokost. Vi koste oss hele dagen, men da jeg kom hjem etter kinoen, begynte jeg å kjenne at jeg at jeg holdt på å bli syk.

Ble verre

Jeg våknet neste dag og sa til meg selv: «Jeg er for syk til å dra på skolen i dag.» Jeg var overbevist om at jeg var forkjølet, og jeg tenkte ikke noe over at jeg kanskje hadde korona selv.

Neste dag merket mamma at hun også følte seg syk, og feberen økte hos begge. Begge ble fort veldig syke. Vi fikk en time der vi kunne sjekke oss, siden vi hadde vært i utlandet.

Privat

Det var kun mamma og jeg som skulle testes i og med at det bare var vi som hadde symptomer. Testen foregikk utenfor Aker sykehus i et telt. Bilen skulle kjøres inn i teltet, så skulle en dame med masse beskyttelse teste oss.

Måten de tok testen på, var med en pinne. Pinnen stakk de ned i halsen min og ned i nesen. Det var egentlig veldig ekkelt, men hvis man pustet godt med munnen når pinnen var i nesen, og motsatt når den var i munnen, gikk det egentlig veldig bra. Jeg håpet så inderlig mye at jeg ikke hadde korona, siden jeg ikke ville være borte fra skolen så lenge.

Mange jeg kunne ha smittet

Morgenen fredag 6. mars kom pappa inn på rommet mitt med beskjeden: «Du har testet positivt for koronaviruset.» Jeg hadde absolutt ikke forventet det og forsto ikke hvor jeg hadde fått det fra. Bestevenninnen min var også syk, og dette betydde at hun også sannsynligvis hadde korona.

Da begynte jeg å tenke på helgen. Hvor mange jeg hadde møtt, hvor mange jeg hadde snakket med og klemt. Tenk hvor mange jeg kunne ha smittet!

Helsevesenet ringte meg og ba meg oppgi navn og telefonnummer på alle jeg hadde vært i kontakt med den helgen, sånn at de fikk beskjed om at de måtte bli satt i karantene. Men jeg var ikke så veldig bekymret for vennene mine, jeg var mer bekymret for om jeg hadde vært i kontakt med noen gamle eller smittet noen som ikke tåler å bli smittet.

Heldigvis for meg oppdaget jeg raskt at jeg var syk. Jeg vil at alle dere som leser dette, skal tenke på det at man bør holde seg hjemme hvis man føler man bør.

Det er bedre å bruke noen dager hjemme istedenfor å smitte noen som er i risikogruppen. Vi vet ikke hvem de er, men de kan ofte være nærme.

