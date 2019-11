Hvilke råd vil dere gi tenåringsforeldre? spurte vi Si ;D-leserne i høst. Over 400 ungdommer med helt ulike liv og erfaringer delte sine tekster, og denne uken kan du lese flere av dem her i Aftenposten.

Dersom du nettopp er blitt skjelt ut eller fullstendig ignorert av tenåringen din «fordi du ikke forstår en dritt», kan det kanskje virke lite fristende å bli irettesatt og hakket på her i avisen også. Men fortvil ikke: Alt er ikke helsvart.

Mange av ungdommene understreker at de forstår at det er vanskelig for dere at de er i ferd med å bli voksne. Og de har selvinnsikt nok til å se at det kan bli frustrerende å ha tikkende hormonbomber i hus.

Våre hovedfunn

Men nå har i alle fall 400 av disse bombene gitt sine råd og invitert til dialog om hvordan hverdagen kan bli bedre for begge parter.

Noen temaer går igjen hos de fleste:

– Ikke mas! MÅ ryddingen, middagsspisingen eller søppelkastingen skje akkurat når det passer dere? Mange er også opptatt av at det ikke må mases eller kjeftes idet man går inn inngangsdøren. Det er ikke særlig hyggelig etter en lang dag.

– Snakk med, ikke til! Flere vil at dere skal forklare dem hvorfor de ikke får lov til noe, ikke bare si at det ikke er lov. Da blir forståelsen og aksepten gjerne større fra tenåringenes side. By gjerne på dere selv, og vær interesserte i tenåringens synspunkter.

– Dataspill! Dere trenger ikke å spille selv, men sett dere mer inn i det. Og veldig viktig: Det er faktisk ikke mulig å trykke «pause» i et onlinespill hvor flere andre deltar. Støvsuging under spilling er også fy-fy! (Dette er kanskje det flest ungdommer tar opp.)

– Telefonen er ikke en demon! Mange påpeker at mobilen ikke gjør dem asosiale. Internett er et like viktig møtested for dagens ungdom som gatene eller ungdomsklubbene var da dere var yngre. Mobilen er bare en ny og annerledes måte å ha kontakt på. Flere påpeker også at dere er en smule dobbeltmoralske. Dere klager på dem, samtidig som dere er veldig mye på telefonen selv. Skjerpings!

– Ikke snakk ungdomsspråk! Det finnes ingen unntak.

Inspirasjon til samtaler

Når det gjelder den berømte samtalen om blomster og bier, må nok juryen dessverre skuffe dere. Sexsamtalen splitter ungdommen som ananas på pizza splitter folket.

Ungdommen har talt via oss. Nå ligger ballen hos dere tenåringsforeldre. Kanskje kan noen av rådene vi publiserer de nærmeste dagene, inspirere til gode samtaler. Gjerne rundt middagsbordet, som flere ungdommer skriver er hyggelig. Og husk: Ikke heng med hodet! Vi sier det som en av skribentene våre: «Dere er bra som dere er, men dere kan kanskje forandre dere litt.»

Juryen har bestått av journalister på Si ;D og i debattredaksjonen, samt Foreldrekoden-programleder Bjørn Egil Halvorsen.