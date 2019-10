Den 15. oktober foreslo Christine Evjen fra Grønn Ungdom å stemme ned forslag om gratis skolemat, dersom den ikke ble kjøtt. Én uke senere påstår hun på samme side at det er Miljøpartiet De Grønne som er grunnen til at Oslo-elevene nå får gratis skolemat.

Det er feil.

- Når Miljøpartiet De Grønne får bestemme, svarer vi heller med å gi de barna (som ikke har med egen mat på skolen, red. anm) ett gratis og bærekraftig skolemåltid om dagen, skriver Evjen den 23. oktober.

Sannheten er at uten AUF og Arbeiderpartiet hadde skoleelever i Oslo aldri fått gratis skolemat.

I front

AUF er det ungdomspartiet som satte gratis skolemat på agendaen i Arbeiderpartiet og i valgkampen. For oss handler det om å utjevne sosiale forskjeller. Dette gjør man uavhengig av om maten er vegetarisk eller ikke.

En kort t-banetur i Oslo skiller noen av landets rikeste og fattigste, og når 60.000 barn går til skolen uten mat, er det nødvendig politikk.

Det viktigste

Vi er mer opptatt av at maten elevene får, er næringsrik og fører til god læring. Uten sunn skolemat vil elever bli slappe, mindre aktive og ha dårlig konsentrasjon. Elever som ikke spiser på skolen eller har med seg usunn mat, gjør det dårligere på skolen sammenlignet med andre.

I skoledebattene var det vi som tok kampen og lovet elevene ett gratis skolemåltid hver dag. Det er en stor bonus at skolematen blir kjøttfri. Men det viktigste for AUF er at vi faktisk fikk innført gratis skolemat.

Ikke at den blir vegetarisk.

