«I dag er det nesten umulig å kjøpe bolig på egen hånd», skriver Hulda Holtvedt Grønn Ungdom i et Si ;D-innlegg. At flere skal komme inn på boligmarkedet er en viktig målsetning, men å kutte ut BSU-ordningen og øke eiendomsskatten er ikke veien å gå.

Holtvedt har feil medisin til en viktig problemstilling.

Skammelig

Når Holtvedt påstår at eiendomsskatt gjør det lettere og billigere å kjøpe ny bolig, vitner det om en manglende grunnleggende forståelse for økonomi. Å øke skattene rammer kun de som ikke har råd til å betale. Eksempelvis kan økt eiendomsskatt trolig øke husleien til de som leier. Det er ingen god sosialpolitikk.

Eiendomsskatten er også en usosial dobbeltbeskatning som går hardest ut over dem som har minst fra før. Jeg synes det er skummelt å tenke på at familier kanskje blir nødt til å ta barna ut av barnehagen eller fritidsaktiviteter, fordi eiendommen deres skattes i hjel. Det er ikke noe annet enn skammelig.

Privat

Henger ikke på greip

Holtvedt sier at hun vil at flere skal ha muligheten til å kjøpe seg bolig, samtidig som hun vil straffe de som faktisk eier sin egen bolig. Dette henger ikke på greip. Målet må være at det skal være lettere å komme seg inn på boligmarkedet. Da er det svært vanskelig å forstå hvordan det å skatte i hjel de helt vanlige folkene som har klart å komme seg inn på boligmarkedet, vil være en god løsning.

Holtvedt ønsker også å skrote dagens BSU-ordning. Dette er et håpløst forslag som vil gjøre det enda vanskeligere for ungdom å spare til egen bolig. Noe av fordelen med BSU er nettopp incentivet til å spare i et allerede trangt budsjett fordi man får skattefordeler.

Fakta: Hva er Boligsparing for ungdom (BSU)? Du kan spare på BSU til og med det året du fyller 33 år. Skattefordelen kan kun utnyttes fra og med det inntektsåret du fyller 13 år. Sparebeløpet kan kun brukes til kjøp av bolig eller nedbetaling av boliglån. Hvis pengene brukes på noe annet, må du betale tilbake hele den samlede skattefordelen som er oppnådd ved neste skatteoppgjør. Avtale om BSU kan bare inngås én gang, og den må inngås før kjøpet av bolig finner sted.

Feil medisin

Det å straffe de ungdommene som klarer å fylle opp BSU, vil være med på å sende et signal om at det ikke alltid lønner seg å spare. Dessuten er argumentet om at BSU-ordningen er urettferdig fordi flere får hjelp til å fylle opp BSU av foreldrene, lite holdbart. Disse ville sannsynligvis fått hjelp av foreldrene uansett.

Vi kan gjerne være enige om at flere må inn på boligmarkedet, men økte skatter og færre incentiver til sparing er ikke veien å gå. Det norske boligmarkedet trenger flere boliger, gjerne mindre leiligheter i tettbygde strøk, som kan presse prisene ned. Det krever enklere byggreguleringer og kommunepolitikere som er villige til å avgi tomter til boligutvikling.

