Hvem er du egentlig? Viser du det offentlig, eller skjuler du deg bak en falsk fasade? Altfor mange velger å skjule hvem de er fordi de er redde for hva andre synes. Redde for ikke å bli likt. Men blir du egentlig likt når du ikke er deg selv?

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Alle burde få lov til å være seg selv. Hva så om du har en annen hudfarge, kultur eller interesse? Hva så om du ser annerledes ut eller har en annen seksuell legning? Du skal ikke bli dømt for det.

Det er ikke det som bestemmer hva slags person du er. Det som avgjør hvem du er, er hvilke valg du tar. Hvordan du behandler andre og hvordan du er som person.

Det er altfor mange som prioriterer popularitet over alt annet. Hvor mange likes, følgere eller kommentarer de får på sosiale medier. For noen er sosiale medier alt. For flere går det så langt at de ikke lenger bryr seg om hvem som følger dem, bare om hvor mange. For dem er antall likes, kommentarer og følgere de viktigste tallene i verden. For andre er det karakterer eller penger. Definerer noe av det deg?

Senk skuldrene

Ingen burde bekymre seg over å være «bra nok». Alle burde bli oppfordret til å være seg selv. Vi må hjelpe hverandre med å bygge selvtillit, og vi må gi støtte. Dessverre er det altfor få som tenker sånn.

Jeg skulle ønske alle kunne slappe av rundt hverandre. I det minste nok til at man kan være seg selv. Jeg ønsker å være en person folk kan være seg selv rundt.

Gjør ikke du også det?

Mange har sterke meninger om hva som er rett og galt. Om hva som er «normalt». Sannheten er at det ikke finnes noen «normale». Alle er forskjellige, alle er unike.

Tør å være unik, tør å være annerledes. Jeg er ikke interessert i hvem du later som du er.

Jeg vil vite hvem du faktisk er.

