Det er ingen skam å blø

Malin Knutsen Hundsnes (18) Juniorrågiver, Uro – Ungdommens rettighetsorgan, Plan International Norge

Sesina Mahary Kuflu (18) Juniorrågiver, Uro – Ungdommens rettighetsorgan, Plan International Norge

Det blir ikke en likestilt verden før tabuet rundt mensen er borte, mener innleggsforfatterne.

Slutt å si «tante rød» eller «jenteuka».

Du har sikkert hørt om «tante rød»?

«That time of the month»?

«Jenteuka» eller «kode rød»?

Dette er typiske ord og utsagn som blir brukt istedenfor å si hva det egentlig er: mensen eller menstruasjon.

Jo flere som unngår disse ordene, jo mer tabu blir det å blø. Og det burde det ikke være.

Mensen er naturlig

Omkring halve befolkningen blør ca. én uke i måneden fra de er rundt ni år og gjerne til de er godt over 50 år. Mensen er det eneste blodet som ikke kommer fra skader. Likevel er det dette blodet vi skammer oss mest over og ikke kan snakke om.

Skammen blir en måte å kontrollere kvinner på, siden de ikke kan snakke åpent om kroppen sin. Det er ikke akseptabelt.

Det virker som at gutter derimot kan snakke høyt om kroppene sine, uansett om det er «ekkelt» eller personlig, mens vi jenter ikke klarer å snakke høyt om det som egentlig bare beviser at vi er fruktbare.

Stigmatisering rundt menstruasjon er et stort problem for mange jenter som har mensen. Stigmaet kommer ikke fra jentene selv, men fra omgivelsene.

Skammen skader hele samfunn

Stigma rundt mensen er dessverre noe som går på tvers av landegrenser.

Mangel på informasjon og årevis med «mensenskam» har resultert i en verden hvor jenters liv blir negativt påvirket av noe som er naturlig, sunt og nødvendig.

Jenter i Nepal blir tvunget til å oppholde seg i egne, separate rom i hjemmet sitt når de menstruerer. De får ikke spise det de vil, skal ikke ta på mannlige familiemedlemmer og må sitte et stykke unna alle andre ved sosiale sammenkomster.

Ifølge organisasjonen Global Citizen deltar ikke én av ti jenter i Afrika på skolen når de menstruerer. I India dropper én av fem jenter ut av skolen når de blør. I fattigere regioner er tallet enda høyere.

Mange jenter mangler tilgang på bind, tamponger og gode sanitærforhold på skolene slik at de kan håndtere mensblodet på en hygienisk måte. For noen betyr det at så mye som 20 prosent av skoletiden går tapt.

Vær stolt

Hvorfor skal det oppleves som en straff å ha mensen? I gjennomsnitt blør jenter og kvinner i til sammen over sju år. Det er en ganske stor del av livet å skulle skamme seg.

Mensen forteller om kvinnen er frisk, og syklusen er en nødvendig del av prosessen for reproduksjon. Det er noe som skal feires, ikke bli sett ned på.

Det blir aldri en likestilt verden uten at det aktivt jobbes for at mensen blir sett på som det den er, nemlig noe vanlig, naturlig og viktig. Det gjør vi ved å spre informasjon – og snakke åpent om mensen. Så slutt å si «tante rød» eller «jenteuka».

Vær stolt, det er ingen skam å blø.

