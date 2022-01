Derfor bør Karl Johans gate skifte navn til Kim Frieles gate

Ylva Schanche (19) Grønn Ungdom

Jeg er usikker på hva realiteten hadde vært i dag hvis ikke Kim Friele hadde jobbet så hardt for menneskerettighetene våre, skriver Ylva Schanche (19).

Neste gang jeg feirer pride, vil jeg at det skal foregå på Kim Frieles gate.

Det er altfor få kvinner som har fått en gate oppkalt etter seg i Oslo.

Nå er det på tide å rydde opp i gateskiltene. Og det er på tide at kvinnen som gjorde det mulig å feire skeiv kjærlighet i Norges gater, får sin plass i Oslos gater.

En betydningsfull forkjemper

Karen-Christine Friele, bedre kjent som Kim Friele, har en spesiell plass i hjertene til alle oss som kjemper for menneskerettigheter, spesielt homofiles rettigheter.

Uten Kim Friele hadde verden vært fattigere. Vi hadde hatt dårligere politikk for homofile og vi hadde ikke kommet like langt når det gjelder menneskerettigheter.

Det er på tide at vi hedrer kvinnen som gjorde det mulig å feire skeiv kjærlighet i Norge, mener Ylva Schanche (19).

Vi trengte Kim, og vi trenger fortsatt Kim. Vi må fortsette hennes kamp. Vi må aldri ta våre rettigheter for gitt.

KJ burde bli KF

En som ikke har en like spesiell plass eller utmerket seg, særlig med tanke på menneskerettigheter, er kong Karl Johan av Sverige og Norge.

Må vi hedre en franskfødt konge med Oslos viktigste gate? Eller kan vi hedre en norsk menneskerettighetsforkjemper?

Jeg syns definitivt vi skal hedre Kim Friele, alle skeive og alle som kjemper for like rettigheter. Og det kan vi gjøre ved å bytte navn på Karl Johans gate til Kim Frieles gate.

Det er mange grunner til å gjøre det.

Mye å takke for

Kim Friele ble født i Bergen i 1935. Da hun vokste opp, var homofili straffbart. Vi kan takke Kim for at den delen av loven ble opphevet i 1972.

Vi kan også takke Kim for at homofili ble avskaffet som psykiatrisk diagnose, at straffelovens rasismeparagraf ble utvidet til å også gjelde seksuell legning, at homofile fikk lov til å gifte seg og mye, mye mer.

I 1993 var Kim Friele og Wenche Lowzow det første lesbiske paret som inngikk partnerskap i Norge.

Benken på Karl Johan

Som om ikke alt det fantastiske arbeidet Kim har gjort er nok, har hun også tilknytning til gaten som er oppkalt etter kong Karl Johan.

Da hun som ung flyttet fra Bergen til Oslo, satt hun nemlig på en benk ved Nationaltheatret i to år. Der speidet hun etter likesinnede.

Jeg er usikker på hva realiteten hadde vært i dag hvis ikke Kim Friele hadde jobbet så hardt for rettighetene våre. Kunne jeg vært åpent skeiv? Kunne noen vært det? Hadde vi feiret pride?

Fortsette kampen

Mennesker blir fortsatt banket opp og trakassert for å være skeive. Men takket være Kim, kan de som forfølges eller hetses, stå opp for seg selv på en helt annen måte. Og de blir møtt på en helt annen måte av rettsapparatet.

Det er på tide at vi hedrer kvinnen som gjorde det mulig å feire skeiv kjærlighet i Norge.

La oss hedre Norges viktigste homoforkjemper ved å skifte navn på Oslos hovedgate. La oss feire neste pride på Kim Frieles gate.

