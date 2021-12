Slutt å gamble med spilleavhengiges liv

Jessie Kong (20) Medlem, Unge Høyre

Spillvirksomheter lever på sårbare personers avhengighet og elendighet, skriver Jessie Kong (20). Hun sitter i lokalforeningen i bydel Bjerke og er medlem i Unge Høyre.

Spillavhengighet har fatale konsekvenser. Derfor må det reguleres.

På telefonen din lyser reklamen opp med rekker av «lucky seven» og gullmynter som kastes inn i armene på den heldige vinneren av den sekssifrede jackpoten.

For mange er dette kanskje dagligdags reklame. For andre er det en konstant påminnelse om en ødeleggende avhengighet.

Spillvirksomheter lever på sårbare personers avhengighet og elendighet. Til tross for dette lever vi i et samfunn oversvømt av gamblingreklame. Denne reklamen gjennomsyrer TV og nettsider.

Farlig avhengighet

I løpet av pandemien er det blitt registrert en betydelig økning i antall spillavhengige. Det gir meg en vond følelse.

Se for deg hvordan gambling vinner på at folk taper. Se for deg hvordan spillavhengighet kan koste en familie deres husleie. Se for deg hvordan spillvirksomheter kan rive familier fra hverandre.

Må reguleres

Altfor lenge har spillvirksomheten stått relativt uregulert. Samtidig har vi et strengt lovverk for tobakk og alkohol. Vi har dette fordi det kan være skadelig for folkehelsen.

Hva med gambling? Vi må slutte å se på gambling som en fritidsaktivitet. Spillavhengighet kan også være skadelig for folkehelsen.

I sine siste dager som statsråd la Abid Raja (V), daværende kulturminister, frem et forslag om å blokkere utenlandske spillselskap. Den nye regjeringen hevder å ha vanlige folk i hjertet.

Nå håper jeg at de får en slutt på en bransje som ønsker å generere ytterligere profitt på bekostning av folks familieliv. Jeg håper Rajas forslag blir vedtatt i Stortinget.

I begynnelsen av denne måneden gikk høringsfristen ut. For mange er forslaget blitt oppfattet som noe av totalitært slag og som en frihetsberøvelse for spillerne.

Spiller med liv

I Norge har Nork Tipping spillmonopol. Det har mest sansynslig sørget for at færre nordmenn er blitt spillavhengige. Likevel må vi ikke glemme at det fortsatt er rundt 34.000 mennesker i Norge som anslås å ha et problematisk forhold til gambling.

Ofte omtales disse som spillere. Jeg velger å kalle dem for mennesker, sårbare mennesker som trenger å bli vernet fra en umoralsk business. Dette er mødre, fedre, brødre og venner som jeg mener vi har et allment ansvar for å beskytte og hjelpe, som medmennesker.

Hvis gamblingindustrien skal forbli uregulert, trenger vi solide argumenter. Det holder ikke at kundene til gamlingsselskapet og selskapet selv slakter blokkering av nettsiden.

