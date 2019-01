«Du har ikke blitt voldtatt ser jeg, men ikke kom til media for å sukke når det skjer».

«Fy faen så dum i huet hu er. Akkurat som sine venner på Utøya».

Slike kommentarer har jeg fått etter å ha skrevet innlegg i ulike aviser.

Eller som den nazistiske nettsiden Vigrid så fint skrev til meg, da de inviterte meg og «mitt nordiske utseende» til å fronte plakatene sine: «Bli med i frihetskampen, eller bli slaktet som fortjent.»

Netthetserne velger enkle mål

Netthets er et stort problem i Norge i dag. Det er faktisk blitt en trussel mot demokratiet vårt. Netthets gjør folk redde, og det kan i noen tilfeller føre til at man må gå med voldsalarm.

I tillegg til de urettferdige påvirkningene det kan ha på enkeltpersoner, har netthets også store konsekvenser for fellesskapet.

Netthets fører til at folk lar være å ytre seg. Særlig minoriteter og kvinner, som ofte er enkle mål for netthetserne.

Farlige konsekvenser

Et samfunn der stemmer blir utestengt, er ikke et demokratisk samfunn. For hva skjer hvis det kun er majoriteten som skal bli hørt, mens minoriteter blir satt munnkurv på?

Hva skjer når statsministeren må stenge sin Facebook-side på grunn av netthets? Hva skjer når kvinner ikke orker å ytre seg fordi de konstant blir møtt med «voldtektskommentarer»?

Ytringsfriheten blir innskrenket, og konsekvensene er store og farlige.

Mange sier at dette må en tåle, dette må man forvente når man ytrer seg i mediene. Man skal måtte forvente at man blir bedt om å gå og dø, og at man burde bli voldtatt.

Er det et slikt Norge vi vil ha? Mitt svar er nei.

Hvordan takle netthets

Så hvordan skal vi takle det? Hvordan skal vi møte menneskene som sitter bak skjermene sine, og slenger ut hat mot andre personer?

Først og fremst mener jeg at vi må svare netthetserne. Vi må si ifra at dette ikke er greit.

Jeg har også noen tips til de som blir utsatt for netthets.

Nummer én: Vurder kommentarene du får. Hvorfor skal jeg bry meg om disse kommentarene som ikke har noe konstruktivt innhold? Hva baserer kommentaren seg egentlig på? Er den faktabasert? Er den konstruktiv? Nei, som regel ikke.

Nummer to: Husk at din stemme er viktig. Hvis ikke du skriver det du vil si, hvem skal si det da? Det du skriver om, din sak, er viktigere enn de stygge kommentarene du får.

Til slutt: Husk at det du skriver om, kan hjelpe andre. Om du så skriver om psykisk helse, kvinnekamp eller innvandring, sitter det noen hjemme og tenker «wow, endelig noen som tenker det samme som meg, jeg er ikke alene!».

Noen andre kan sitte og tenke «så fint at noen forstår meg, så fint at noen ser min sak».

