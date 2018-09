Jeg heter Ole, går yrkesfag og følger ivrig med i samfunnsdebatten.

Jeg følger for eksempel med på den politikerforakten og høyrepopulismen som viser seg i verden i dag. Jeg frykter at den samme politikerforakten skal komme til Norge og tære på den fantastisk høye tilliten vi er velsignet med i det norske samfunn.

Store skiller mellom yrkesfag og akademia

Petter Schefte Myran

Jeg går elektrofag på videregående skole. Jeg vil bli lærling og jobbe innenfor bransjer godt kjent med fordommer mot praktiske yrker. Fordommer man gjerne ser allerede på skolen, med store skiller mellom de akademiske studieretningene og de mer praktiske, yrkesfaglige studieretningene.

Skolepolitiske organisasjoner og organer som Elevorganisasjonen og fylkeskommuner rundt om landet anerkjenner at disse fordommene eksisterer og jobber hardt for å fjerne dem. Respekt til dem for det. «Yrkesfagenes år 2018» skal fokusere på stolthet for yrkesfag og viske ut gamle skiller og upassende bilder.

Oversett av politikerne

I et innlegg i Klassekampen 14. september, og på NRKs Dagsnytt 18 samme dag, problematiserer Mímir Kristjánsson at mange fagarbeidere føler seg oversett av politikereliten. På Dagsnytt 18 blir han møtt av stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde, som dessverre ikke gir inntrykk av å forstå hvorfor utsagnet «De tunge industrijobbene er for alle praktiske formål ikke i Norge lenger» er problematisk.

Det er tross alt mange som jobber i disse tunge industrijobbene, og dersom politikereliten ikke evner å se disse arbeidsfolkene, er det skremmende.

Hvis dette er en utvikling som får fortsette, frykter jeg at enda flere nordmenn vil føle seg oversett av politikerne, og at vi vil få en politikerforakt lik den vi ser i flere land rundt oss. Det er ingen er tjent med.

Gjensidig avhengighet

Det er ikke nok at politikere poserer på bilder med fagarbeidere for å gi inntrykk av å være forståelsesfulle og folkelige. Nå må voksne og barn legge fordommer til side og oppdatere bildet de har av de yrkene de selv ikke omgås daglig. Man kan fort oppdage at både akademikere og praktikere kan være bra folk.

Da vi spurte yrkesfagelever om hvordan vi kan få færre til å droppe ut, var svarene urovekkende like

Slik kan vi etablere en gjensidig respekt mellom nordmenn på tvers av yrker og sette en stopper for fordommer som ødelegger både for norske elevers karrierevalg, yrkesstoltheten til norske fagarbeidere og bransjene samfunnet kommer til å være avhengig i årene som kommer.

Det er på tide å bygge et samfunn som inkluderer alle, og der alle kan være stolte over jobben de gjør for fedrelandet. Vi er tross alt avhengige av hverandre, alle sammen.

