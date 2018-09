Jeg ble opprørt over svaret jente (14) fikk i Si ;Ds spørrespalte på lørdag. Hun lurte på om hun var transperson eller skeiv fordi hun liker typiske gutteting.

Korrekt nok svarte Anders Røyneberg at hun selv skal bestemme egen kropp og hvordan hun ønsker å være.

Jeg synes imidlertid at resten av svaret hans leder jenta til å ville finne ut av om hun er skeiv. Det mangler et alternativ her! Nemlig at jente (14) er en helt normal jente som liker det som defineres som «gutteting».

Da jeg var 14 år for 45 år siden, ble jeg definert som «guttejente». Fordi jeg sa det jeg mente, var interessert i fotball og ikke var interessert i sminke. Men jeg har aldri sluttet å være jente av den grunn.

Hele mitt liv har jeg jobbet for at kjønn ikke skal være viktig. Jenter og gutter skal kunne være den de er uten at trange kjønnsroller skal definere dem hit eller dit.

Vi damer som jobber i mannsyrker som bilmekanikere, elektrikere, kranførere eller håndverkere, og som trives i et mannsdominert miljø, blir det ikke snakket mye om. Og vi blir ikke trukket frem som forbilder for unge jenter.

Med tiden vil jente (14), som Anders sier, finne ut av hva slags type menneske hun er.

Vit at det ikke er interessene dine som definerer hvilket kjønn du har. Etter mitt syn er det de trange kjønnsrollene som må forandres. Ikke hormonene dine.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.