Jeg skrev på Si ;D 28. november at fraværet hadde gått ned etter fraværsgrensen, men at prisen ungdommene har betalt, var for høy.

Jeg fikk to motsvar, et fra Tora Kildehaug i Unge Høyre og et fra kunnskapsdepartementet ved Hannah Atic.

Vi deler åpenbart en felles agenda: å skape verdens beste skole. Vi deler bare ikke det samme bildet om hva dét er.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Misvisende seier

«Færre stryker», hører jeg ofte som et argument for fraværsgrensen. Ok, la oss bryte det ned. Andelen elever som har fått «ikke vurdert», er veldig spredt. I Aust-Agder, Hedmark, Akershus, Vestfold og Telemark har tallet faktisk økt etter implementeringen av fraværsgrensen.

I de andre fylkene har tallet gått mikroskopisk ned, med Nordland, Vest-Agder og Østfold som beste fylker. Med 0,9 prosentpoeng.

Én prosent nedgang er noe, men det er utrolig misvisende å ta dette som en stor seier.

«Det burde ikke komme som en overraskelse at fraværsgrensen fungerer når flere dukker opp til undervisningen», skriver Kildehaug. Hun har helt rett, det er ingen overraskelse.

Ikke et isolert problem

Forbyr man fravær, blir det mindre fravær. Problemet er ideen om at dette er løsningen.

Å se på fravær som et isolert problem kommer man ingen vei med. Hva med den eleven som hver dag møter en skole som ikke forstår og heller ikke vil forstå?

Skal hen trøste seg med at det nasjonale medianfraværet er halvert?

Fraværsgrensen kom til livs i skoleåret 16/17. Vi må rett og slett vente for å se hvordan det går. Så er jeg jo så klart lettet over at jeg tok feil om ting som «drop-out- garanti».

Det er jo ingenting jeg heller vil, enn at vi ungdom skal vokse opp med forutsetningene for å leve et godt liv. Dessverre er det fortsatt for mange dårlige sider til at jeg kan si: «Fraværsgrensen er verdt det».

Under 21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Les hele debatten her: