En fersk undersøkelse utført av Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) viser at 34,1 prosent av nordmenn har fordommer mot muslimer, mens 10 prosent mener at trakassering og vold mot muslimer kan forsvares.

Ord som IS, fremmedkrigere og radikal islam er gjengangere i norske medier. Den negative omtalen av muslimer er stadig økende.

Samer, sikher og somaliere

Det skremmer både ikke-muslimer og muslimer selv. Som ung norsk muslim er jeg en del av det norske samfunnet og ønsker ikke å legge skjul på min personlige tro som følge av frykt.

Mitt mangfoldige norske samfunn består blant annet av bloggere, samer, langrennsløpere, sikher, somaliere og fiskere.

Jeg liker å tro at den norske normen er å gi takhøyde for forskjeller og å se hverandre på tvers av kulturelle og sosiale forskjeller. Jeg har alltid verdsatt kvaliteter og egenskaper ved andre som jeg selv ikke har. For det utfyller meg og gjør meg rikere, om det så skulle dreie seg om en uenighet.

Fem tiltak

Hatske holdninger ovenfor en bestemt gruppe mennesker har fått rotfeste i landet. Det truer mangfoldet vårt og kulturen vår.

For å motvirke dette er vi nødt til å ta tak før det er for sent. Her er fem tiltak:

1. Erkjenne at vi har et problem.

Islamofobi eksisterer. Mange ønsker ikke å bruke ordet islamofobi eller rasisme om sine hatske holdninger og handlinger mot muslimer. Hvis vi skal få bukt med rasismen, er det første steget å erkjenne at den eksisterer – ved å navngi all uakseptabel oppførsel og uttalelser om islam og muslimer som islamofobi.

2. Likestille islamofobi med antisemittisme.

Historielæreren min sa en gang: «Hvis du bytter ut ordet muslim med jøde i kommentarfeltene, er du plutselig nazi.» Islamofobi og antisemittisme er to sider av samme sak: renspikket rasisme. Jødehat er like ille som muslimhat.

3. Likestille jihadistene med nazistene.

Nazistene ønsket et raserent rike, mens jihadistene ønsker et kalifat for de religiøst rene. Ergo to sider av samme sak.

4. Si ifra!

Er du passiv eller «nøytral» i en situasjon preget av islamofobi, er du en del av problemet. Ikke å hjelpe og ikke ta tak, forverrer konflikten.

5. Ring en muslimsk venn (eventuelt skaff deg en muslimsk venn).

Sist, men ikke minst – direkte kommunikasjon. For at vi skal fungere som et samfunn, må vi omfavne de universelle tankene og opplevelsene som gjør oss til mennesker og som bringer oss sammen. Tross ulikheter har vi samme hensikt og gjensidige behov.

Jeg ønsker

Jeg ønsker ikke et fremtidens Norge basert på fremmedfrykt og intoleranse.

Jeg ønsker ikke at Europas muslimer skal bli møtt med det samme hatet som jødene på 30-tallet.

Jeg ønsker ikke å nøle med å si at jeg er muslim.

Jeg ønsker ikke at mine barn skal vokse opp med hat fra medier, naboer og omverden på grunn av tro.

Jeg ønsker mer kunnskap om islam og muslimer.

Jeg ønsker et Norge i riktig retning.

