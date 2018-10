Visste du at din skoleplass kan være finansiert av menneskerettighetsbrudd i Oman? Eller at Norge tjener store penger på å styrke diktaturers militære makt?

Diktaturkunder

Privat

Norge eksporterer krigsmateriell for flere milliarder hvert år. Ikke kun til våre allierte, men også til land som regnes som diktaturer. Dette viser Changemakers rapport Våpensalg i grenseland.

Saudi-Arabia, som fengsler 17-åringer for å gå i demonstrasjoner og dreper journalister. Oman, som i praksis fremdeles driver slavearbeid. Thailand, der du kommer i fengsel for å skrive noe slemt om kongen eller regimet på Facebook. I 2017 tjente Norge nesten to milliarder på slike land, nær en tidobling fra året før.

Så mye som 30 prosent av norsk eksport av krigsmateriell går til diktaturer.

Det er 30 prosent for mye. Staten tjener penger på denne eksporten ettersom de eier halvparten av de to største våpenprodusentene i Norge.

Norges dobbeltmoral

Når Norge selger krigsmateriell til slike regimer, styrker vi deres militære makt. Dette kan tolkes som at Norge aksepterer måtene disse landene styres på. Vi støtter med andre ord diktaturer.

Norge skal være en forkjemper for fred, demokrati og frihet. Noe er veldig galt når vi eksporter krigsmateriell til blant annet Saudi-Arabia.

Saudi-Arabia deltar i krigen i Jemen. En krig omtalt som verdens største humanitære krise. I denne krigen har Saudi-Arabia også blitt beskyldt for grove menneskerettighetsbrudd.

Norge bidrar med bistand til Jemen. Paradoksalt nok selger vi samtidig krigsmateriell til noen av landene som bidrar i krigen. Det er en dobbeltmoral vi som nasjon ikke kan akseptere.

Ingen kontroll

Det blir ikke gjennomført etterkontroller av det vi eksporterer. Det betyr at vi ikke vet hva krigsmateriellet blir brukt til. Regjeringen tar derfor en stor sjanse når de velger å godkjenne eksport til autoritære regimer.

I Norge har vi allerede vedtak som sier at eksport av krigsmateriell skal vurderes på grunnlag av mottagerlandets demokratiske rettigheter og respekt for grunnleggende menneskerettigheter. Hvordan diktaturet Oman er blitt Norges største våpenkunde er derfor ikke til å fatte.

Det koster å være fredsnasjon

Norge må sende et tydelig signal om at vi ikke støtter brudd på menneskerettigheter eller udemokratiske måter å styre land på. Vi må stanse all eksport av krigsmateriell til autoritære regimer.

Hvis Norge skal være en fredsnasjon må vi være det på alle områder. Også der det koster oss noe. Det har den styrtrike oljenasjonen Norge råd til.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.