I følge pastor for menigheten Nytt Livssenter i Ørsta, Hans Reite, har ikke jeg noe i Ørsta kommune å gjøre.

Reite mener at dersom Pride-parade avholdes i kommunen, vil barn og unge bli påvirket av homofile og lesbiske, og de (barna) vil han verne om.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Kan påvirke ungdommen

I et flammende innlegg i lokalavisen Møre, tar han sterk avstand fra planene om en Pride-parade i Volda.

Reite forteller i både innlegget i avisen og debatten på Dagsnytt 18, at Satan har tatt bolig i de homofile og at miljøet kan påvirke den lokale ungdommen til å bli homofil.

Han vil ikke at homofile skal kaste en forbannelse over bygdene som i Sodoma og Gomorra. Reite mener dermed at homofil er noe man blir påvirkes til å bli, at homofili er noe som blir skapt av å synde – ikke noe man er født som.

Gud ser nesten alt

Pastoren tar ikke avstand fra at «homofile og lesbiske skal få drive med sitt», men sier at dette må foregå i det skjulte. Igjen må jeg stille spørsmål: Hvordan kan man skjule noe for «Gud»?

Gud ser alt, bortsett fra at du homser i skjul, selvsagt. At Reite tar den kristne Gud, guden til cirka 3,5 millioner medlemmer i den norske statskirken, til forsvar for sin egen homofobi, er skammelig.

Folk skal ikke måtte skjule sin personlighet, identitet og kjærlighet overfor et individ – ikke i det hele tatt.

Sodoma og Gomorra ble druknet i vann og brent ned, blant annet fordi modige mennesker turte å leve ut som homofile, ifølge Bibelen. Hvor vil alle de modige og ærlige ungdommene som tør å vise sitt sanne jeg, gjøre av seg? Har ikke de like mye rett til å bo i bygdene som det du har, Reite?

Homofil ungdom vil i frykt for å bli avvist av sine egne familier og venner ikke tørre å komme ut og heller forbli i skapet.

Bør bevilge penger

Reite sier han er glad i alle homofile, men vil ikke at vi skal vise kjærligheten vår offentlig. Da vil jeg være frekk som bare det og konkludere med at homser ikke har noe på bygda å gjøre.

Skal gjemme meg for deg jeg, Hans Reite – jeg skal gjemme meg for Gud.

Ørsta kommune bør bevilge penger til Pride-parade for å demonstrere at sånt tull ikke hører noen steder hjemme. Så kan homser og alle andre som vil, samles for å vise hva vi står for og kjærligheten vi kan utrette sammen.

