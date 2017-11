19. november hadde Milan Aran et innlegg i Si ;D hvor han mente at prisen for å innføre generell bevæpning av politiet er for høy. Jeg mener at prisen for ikke å gjøre det er enda høyere.

Trusselbildet endret

Som Milan nevner, er trusselbildet i Norge og resten av verden svært endret, og jeg er redd dette vil fortsette i feil retning. Da mener jeg at det er naivt å tenke at politiet ikke burde bære våpen. Vi kan ikke ha et politi som ligger bak de kriminelle i utviklingen.

Milan tar opp en undersøkelse gjort av Politihøyskolen som viser at 80 prosent av norske politifolk ønsker å bære våpen. Dette er en økning på hele 60 prosent siden forrige undersøkelse i 2011.

Politiet ønsker altså å bære våpen, og PST ønsker også at de bærer våpen. Dette må vi lytte til, fordi det er politifolkene som møter de kriminelle, og det er de som vet best hva som foregår der ute i kriminelle miljøer.

Når de mener at våpen er et nødvendig virkemiddel for at de skal kunne hanskes med de utfordringene de møter, skal vi gi de dette virkemiddelet.

Privat

Trenger fast tilgang

I innlegget sitt tar Milan også opp utfordringen med at dette vil føre til et våpenkappløp mellom politiet og de kriminelle. Jeg ser absolutt det poenget, men de kriminelle har allerede tilgang på våpen, og det er politiet som henger etter.

PST-sjef Benedicte Bjørnland sa til Aftenposten senest i november at den norske bevæpningsmodellen ikke er tilpasset dagens trusselbilde.

Denne debatten handler egentlig ikke om politiet skal bevæpne seg eller ikke. Den handler om hvor raskt de skal kunne bevæpne seg.

Politiet har allerede begrenset tilgang på våpen i dag, men denne ordningen er ikke bra nok.

Jo raskere de bevæpner seg, desto færre liv går tapt.

Politiet trenger fast tilgang på våpen for å kunne utføre det samfunnsoppdraget de er satt til.

