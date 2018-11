Fakta: Si ;D og Ung.no samarbeider om spørrespalte Hver lørdag publiserer vi spørrespalten Sex, psyke og ungdomsliv, hvor ungdom mellom 13 og 21 år kan stille spørsmål og få svar fra fagpersoner. Helsesøster Anne Bentzrød har svart på spørsmål på ung.no (det offentliges informasjonskanal for ungdom) siden 2005. Hun har lang erfaring fra helsestasjon for ungdom og har videreutdanning i psykososialt arbeid. Anders Røyneberg er sexologisk rådgiver på ung.no. I tillegg jobber han som psykiatrisk sykepleier. Anne og Anders har ikke mulighet til å svare på alle spørsmål. Men sender du det samme spørsmålet til ung.no, vil du garantert få svar fra en fagperson. Trykk her for å sende inn spørsmål.

Jeg får kjeft av sure kunder. Hva gjør jeg?

Jeg jobber i butikk og blir helt utslitt av uhøflige kunder. Har flere ganger opplevd å få kjeft av sure folk og blitt beskyldt for ditten og datten. Blir både irritert og lei meg iblant.

De fleste kunder er hyggelige, men endel snakker i mobilen når de betaler, ser ikke engang på meg og sier hverken hei eller takk.

Hva kan jeg gjøre når de viser så lite respekt? Kan liksom ikke ta igjen og være frekk tilbake?

Gutt (19)

Butikkansatte må en nok tåle endel, men du skal ikke å finne deg i alt. Du har din fulle rett til å bli både irritert og trist når mennesker behandler deg dårlig. Det handler om å sette grenser for deg selv.

Mange som jobber i butikk eller i andre serviceyrker, vil kjenne seg igjen i det du forteller. Uhøflige kunder som lar sinne og frustrasjon gå utover personalet.

Når du opplever kunder med dårlig folkeskikk, syns jeg du skal ta en prat med arbeidsgiveren din om dette. Kanskje dere kan finne en slags enighet om hva du kan gjøre i slike situasjoner? Det er arbeidsgivers ansvar å ivareta deg som ansatt.

Det er uansett viktig at du ikke bare tar imot beskyldninger og negative tilbakemeldinger, men snakker om det du opplever med arbeidsgiver, andre kolleger eller familie og venner.

Du har helt rett: Det er viktig å respektere hverandre som mennesker. Det handler om grunnleggende god kommunikasjon, at vi ser og anerkjenner hverandre.

Når mennesker snakker i mobil, ikke hilser, overser deg og i verste fall kjefter ubegrunnet, er det normalt å bli både irritert og trist.

Kanskje kan det hjelpe deg å tenke at noen av kundene som kjefter, har sine problemer, og at kunden mest sannsynlig ikke er sint på deg, men helt andre personer i livet?

Mulig det også vil kunne hjelpe deg å lære noen fraser du kan si til kunder? Som for eksempel:

«Takk for tilbakemelding, jeg skal videreformidle dette til min sjef».

«Jeg kan dessverre ikke gjøre noe med det, men jeg lover å gi beskjed videre».

Andre ganger kan du vurdere å sette ned foten. Det er lov å si fra om noen forsøker å gjøre deg liten for å kjenne seg større selv.

Vennlig hilsen Anders

Hvorfor er kjønnsleppene mine så store?

De indre kjønnsleppene mine er veldig store og ikke helt like. De henger 1,5 cm utenfor de ytre. Det er ekkelt!

Når jeg er kåt, hovner de opp også helt sinnssykt og blir helt lilla og enda større. Bør jeg gjøre noe med dem? De ødelegger selvtilliten litt. Gutten klarer vel ikke å trenge inn gjennom dem på egen hånd?

(Jente 17)

Det er vanlig at de indre kjønnsleppene er lengre enn de ytre, og at de er ulike i størrelse. Når man blir kåt, vil de hovne opp og bli større og endre litt farge. Blålilla farge kommer fordi det blir økt blodtilførsel. Følsomheten øker også, og det blir deiligere når de berøres.

Mange har ikke så mye kunnskap om hvordan ulike vulvaer ser ut. Vulva er det ytre kjønnsorganet – det man ser. Det er veldig store forskjeller. Lån deg gjerne en bok på biblioteket med bilder av ulike varianter av kvinners underliv og se den store forskjellen!

Du kan også lese mer om vulva og kjønnslepper her.

Porno med spesielt utvalgte og gjerne opererte skuespillere, skaper et press om å være perfekt og myter er med på å lage en forståelse av hva som er normale kjønnsorganer. Det at mange barberer underlivet, gjør at alt blir mer synlig og at fokuset på utseendet, også i underlivet, blir større.

Størrelsen på kjønnsleppene gjør ikke at det er lettere eller vanskeligere å ha samleie. Når du blir kåt, hovner de opp, bli glattere og gjør åpningen til skjeden mer tilgjengelig. Da er også skjeden våt og utvidet, og penisen vil gli lett inn. Om det føles som det trengs, kan du eller partneren din også hjelpe til med fingrene.

Du kan snakke med helsesøster på skolen eller på helsestasjon for ungdom om dette. Hvis det er vanskelig å forklare, kan du ta med utskrift/skjermbilde av det du har skrevet og eventuelt svaret her. Da har dere et godt utgangspunkt for en samtale.

Nyt og bli glad i kjønnet ditt akkurat slik det er!

Vennlig hilsen Anne

Hvor mye skal jeg veie?

Jeg lurer på hvor mye jeg burde veie når jeg er 13 år. Nesten alle i klassen min ser tynnere ut enn meg, selv om alle spiser mer godteri og chips enn meg. Jeg pleier ikke å spise fryktelig mye usunt i helgene.

Gutt (13)

Hvor mye du skal veie, kommer an på mye, blant annet hvor høy du er, hvor langt du har kommet i puberteten og hvor stor muskelmassen din er. Det finnes retningslinjer om anbefalinger om vekt, men de viser også at ganske stor variasjon er normalt. Helsesøster på skolen din kan fortelle deg mer enn dette. Ta en prat med henne. Hun kan også mye om pubertetsutvikling, helsen og trivsel.

Du spiser ikke mye godteri, og det er jo fornuftig. Spis regelmessig, spis til du er passe mett til måltidene, og spis passe sunt. Vær i aktivitet og ha det gøy.

Prøv ikke å sammenligne deg med andre.

Ha litt tålmodighet med at kroppen nå er i vekst og utvikling, og husk at alle utvikler seg i ulikt tempo, og at alle skal bli veldig ulike etter puberteten også.

Vennlig hilsen Anne

Jeg vil vekk fra bygda

Jeg bor i en bygd og er annerledes de andre unge som bor her. Lengter sykt etter å kunne flytte til Oslo eller helst til utlandet.

Ofte har jeg lyst til bare å dra, men kan ikke før jeg er ferdig med videregående.

Jeg har opplevd mobbing og har ikke så mange venner. Tenker ofte jeg ikke orker å være her mer, vil bare bort og møte nye folk.

Er det meg det er noe galt med eller er det normalt å hate stedet der man bor? Dagdrømmer ofte om å bo i by, men det å flytte gjør meg også nervøs!

Jente (17)

Det er ikke noe galt med deg eller ditt ønske om å flytte. Mange vil kjenne seg igjen i ønsket om å oppleve mer av verden. Kanskje er det sunt for deg å flytte bort, få nye erfaringer og bli kjent med nye mennesker?

Du skriver at du hater stedet du bor nå. Du skriver også at du har opplevd mobbing og ikke har så mange venner. Når du vokser opp et sted, og opplever vonde og triste hendelser som mobbing, blir det fristende og iblant nødvendig å reise til et nytt sted og starte på nytt.

Noen reiser fra stedet de vokser opp på grunn av ønske om utdanning og jobbmuligheter, men også fordi de opplever ikke å passe inn, slik som du forteller om.

Kanskje er det slik at mange reiser fra mindre steder fordi de, i likhet med deg, håper å finne flere likesinnede?

At du kjenner deg nervøs for å flytte, er en normalreaksjon. Det å flytte innebærer at du tar en sjanse og ikke vet hvordan det går. Husk at det som regel går veldig mye bedre enn du frykter. Jeg syns du skal følge drømmen din!

Vennlig hilsen Anders

