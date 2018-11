Fakta: Si ;D og Ung.no samarbeider om spørrespalte Hver lørdag publiserer vi spørrespalten Sex, psyke og ungdomsliv, hvor ungdom mellom 13 og 21 år kan stille spørsmål og få svar fra fagpersoner. Helsesøster Anne Bentzrød har svart på spørsmål på ung.no (det offentliges informasjonskanal for ungdom) siden 2005. Hun har lang erfaring fra helsestasjon for ungdom og har videreutdanning i psykososialt arbeid. Anders Røyneberg er sexologisk rådgiver på ung.no. I tillegg jobber han som psykiatrisk sykepleier. Anne og Anders har ikke mulighet til å svare på alle spørsmål. Men sender du det samme spørsmålet til ung.no, vil du garantert få svar fra en fagperson. Trykk her for å sende inn spørsmål.

Snuser for å takle depresjon

Jeg er en gutt på 13 år som er veldig avhengig av snus. Jeg må stjele snus av pappa for å få kjenne på den deilige følelsen av nikotinen. Jeg er deprimert. Det hjelper med snus, og når jeg ikke får i meg nikotin, føler jeg meg enda tristere. Er det normalt? Hvordan kan jeg slutte?

Gutt (13)

Så leit å høre at du er deprimert. Dette bør du ikke gå med alene. Jeg håper du vil snakke med en voksen du kjenner om hvordan du har det. Kanskje en lærer, faren din eller helsesøster på skolen? Det finnes hjelp å få!

Jeg forstår at snus gir deg en god følelse akkurat når du snuser, men det er likevel ikke en god måte å behandle vonde følelser på. Det løser ingenting og kan faktisk gjøre at du føler deg enda verre. Du merker jo selv at du blir ekstra deprimert når du er uten snus. Dette er vanlig. De fleste som er avhengige av nikotin, får abstinenser når de får mindre nikotin enn de pleier. Å være lei seg og føle seg sårbar, stresset, sint og urolig er vanlige plager når man er uten snusen.

Forskning på røykere som er deprimerte, viser at de kan få det bedre psykisk etter å ha sluttet. Sånn er det sannsynligvis med snus også. Det ikke så lett å bare slutte, men når du har greid det, kommer du til å føle deg bedre!

Du spør hvordan du skal slutte, og det er bra at du vurderer det. Det er mulig å få til. Det er ikke en standardoppskrift for hvordan man slutter, men flere mulige måter å gjøre det på. Jeg anbefaler deg å be helsesøster på skolen om råd, hjelp og støtte. Kan du også få støtte og hjelp om du ber om det fra faren din, tror du? Et tips er å laste ned Slutta-appen eller å bruke Slutta chatbot i Messenger. Begge deler er gratis støtte for å slutte med snus.

Jeg håper du får det bedre snart. Lykke til!

Vennlig hilsen Anne i samarbeid med Sykepleier med spesialkompetanse på tobakk på ung.no

Ermolaev Alexander / Shutterstock / NTB scanpix

Stresset for karakterer

Jeg er ganske bekymret for at jeg ikke klarer å få det snittet jeg trenger når jeg går ut av videregående. Hvis jeg ikke får det, får jeg ikke ta den utdanningen jeg ønsker å ta. Og jeg kan ikke bare ta en random utdanning og få en jobb jeg ikke har lyst på. Hva skal jeg gjøre?

Gutt (17)

Det er mulig å få en god utdanning og en jobb du trives med, selv om du ikke får topp karakterer. Jeg vet ikke hvilken utdanning det er snakk om, men jeg vet at det er mange veier til mål, og at det er mange bra jobber som finnes og som du kanskje ikke aner noe om. Du kan bli fornøyd selv om du ikke ser det for deg nå.

Det å ha konkrete mål for hva man ønsker å oppnå, er bra. Hvis du setter deg mål som er veldig vanskelige å nå, kan det gi følelse av utilstrekkelighet og kanskje også øke følelsen av press, stress og dårlig mestring. Dårlig selvtillit, selvfølelse og motløshet kan til syvende og sist bli konsekvensen.

Det kan være lurt å tenke på ulike muligheter, og ikke bare én. Tenk gjerne på det som interesserer deg og prøv å finne ut mer om hvilke utdanninger og jobber som kan passe for deg. Det er helt sikkert mer enn én. Du kan finne mer ut av dette om du prater med en studieveileder/karriereveileder/rådgiver.

Samordnaopptak.no har en oversikt over utdanninger, og den er det lurt å sjekke ut skikkelig. Å hospitere eller ha en deltidsjobb med noe i den retningen du tenker deg, kan også være en idé.

Hva med å prøve å ha mer fokus på det du får til på skolen? Prøv å sette deg klare, men oppnåelige mål for arbeidet. Ett skritt om gangen leder deg mot det store målet. Er målet en bestemt karakter, er det lettere å bli skuffet. Prøv å sette målet på innsats, for den kan du selv styre. Da kan du gi deg selv ros når målet er nådd, og du kan få følelsen av å være fornøyd.

Vennlig hilsen Anne

Vil du sende inn et anonymt spørsmål til oss? Trykk her.

Anastasiya Lyutikova / Shutterstock / NTB scanpi

Forelsket eller ikke?

Jeg liker en jente i klassen. Eller kanskje jeg til og med er forelsket? Jeg blir helt rar i kroppen, liksom, og varm. Jeg ser på henne hele tiden. Øynene mine er ute av kontroll, på en måte. Noen ganger ser hun tilbake, og da blir jeg flau og stresset! Jeg klarer likevel ikke å unngå se på henne. Tenker mye på henne, og vil bli bedre kjent. Men vet ikke om hun vil det. Jeg har aldri vært forelsket før. Er det sånn jeg har det nå, og burde jeg gjøre noe med det?

Gutt (15)

Det kan godt være du er forelsket. Det høres egentlig sånn ut. Du forteller du ser mye på henne, tenker på henne og får en god følelse. Det er typiske tegn på en forelskelse. Så ja, kanskje du har din første forelskelse?

Her er noen typiske kjennetegn, kanskje du kjenner deg igjen i noen?

X = den du er forelsket i

Smiling – du har følelser for X som gjør deg glad.

– du har følelser for X som gjør deg glad. Blikk – du liker å se på og søker blikket til X.

– du liker å se på og søker blikket til X. Være i nærheten – du griper hver sjanse for å få oppmerksomhet og være nærheten av X.

– du griper hver sjanse for å få oppmerksomhet og være nærheten av X. Dagdrømmer – du drømmer deg bort og oppdager at du fantaserer om å klemme, kysse eller å ha sex med X.

– du drømmer deg bort og oppdager at du fantaserer om å klemme, kysse eller å ha sex med X. Tøffe seg – du ønsker å vise X at du er flink, f.eks. vise at du er musikalsk, flink på skolen, god i sport o.l.

– du ønsker å vise X at du er flink, f.eks. vise at du er musikalsk, flink på skolen, god i sport o.l. Nervøs – du blir noe nervøs i nærheten av X og vil gjøre et best mulig inntrykk.

– du blir noe nervøs i nærheten av X og vil gjøre et best mulig inntrykk. Kroppslige tegn – du får en varm og god følelse når du ser på eller snakker med X (ofte kalt sommerfugler i magen).

– du får en varm og god følelse når du ser på eller snakker med X (ofte kalt sommerfugler i magen). Sjalu – du blir sjalu og trist når X viser mye oppmerksomhet til andre og ikke deg.

– du blir sjalu og trist når X viser mye oppmerksomhet til andre og ikke deg. Sosiale medier – du er nysgjerrig på X på sosiale medier, følger med om X poster noe, du tar kontakt med X på sosiale medier osv.

Det finnes en rekke tegn, lagt flere enn dem som er nevnt her. Kjenn etter hva som skjer med deg, og forsøk å lytte til kroppens signaler. Bare du kan vite om du er forelsket.

Det kan være skummelt å ta kontakt for å bli bedre kjent med henne, men om du vil utforske og finne ut av følelsene dine, kan du jo gi det en sjanse? Håper du finner ut av det.

Vennlig hilsen Anders

TinnaPong / Shutterstock / NTB scanpix

Venninnen min trenger hjelp

Hva er mental helse? Jeg har en venn som kanskje har det, hun er 13 og trenger hjelp. Hva skal jeg hjelpe henne med? Hvordan?

Jente (13)

Venninnen din er heldig som har en venn som deg, som bryr seg om henne!

Alle mennesker har en mental helse, andre kaller det for psykisk helse. Vår mentale helse handler om hvordan vi har det med følelsene og tankene våre.

Mennesker som opplever å ha det bra, vil si de har en god mental helse, andre som har det vanskeligere i livet, vil kanskje si de har en dårligere mental helse.

Det er viktig å være klar over at ingen mennesker er lykkelige og glade hele tiden. Den mentale helsen går opp og ned gjennom livet. Alle har oppturer hvor de er mer fornøyde og glade, men også nedturer hvor de er triste og livet er vondt.

For noen kan livet bli veldig vanskelig, og de strever med vonde følelser i lange perioder. De kan da trenge ekstra støtte fra venner, familie og noen ganger helsevesen som helsesøster eller psykolog.

Og hvorfor blir den mentale helsen dårligere? Det kan være grunner som mobbing, overgrep, foreldre som er uvenner, at noen du er glad i forsvinner eller om du blir syk og får vondt i kroppen. Jeg vet ikke hva venninnen din har opplevd, men kanskje er det noe hun strever med i livet?

Det viktigste du kan gjøre som venn, er å støtte og være der. Du trenger ikke tenke på at du skal si så mye viktig, eller at du skal si de rette tingene. Det viktigste er å vise at du bryr deg om henne og prater med henne. Får hun det veldig vanskelig, kan du si fra til en voksenperson at du er bekymret, og at hun trenger hjelp. Det kan være foreldre, helsesøster eller en lærer.

I mellomtiden kan du fortsette å være den gode vennen du er. Det er nok det viktigste for venninnen din!

Vennlig hilsen Anders

13–21 år? Vil du skrive debattinnlegg til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.