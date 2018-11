Når Regjeringen, gjennom fem år med Frp ved roret og med samferdselsministerposten, har satt rekord i antall bompenger, kan ikke venstresiden fortsette å klage samtidig som vi durer på med den samme politikken som før.

– Jeg kan garantere at det blir bompengefritt over hele landet, sa Frps daværende samferdselspolitiske talsmann Bård Hoksrud til Nettavisen på spørsmål om hva han kunne love velgerne i 2013.

Dette er og blir et av de tydeligste eksemplene på brutte valgløfter fra den mørkeblå regjeringen.

Signe Dons

Fakta: Internrevisjonen ung Hver tirsdag rullerer fem unge politikere på å kritisere sin egen voksenfløy. Rameen Sheikh (20) er nestleder i Rød Ungdom Neste uke: Agnes Nærland Viljugrein (21), tidligere leder av AUF i Oslo

Kampen har blusset opp

Tidligere i år passerte vi en magisk grense. For første gang betaler nordmenn over 10 milliarder kroner i bompenger.

Over hele landet har kampen mot bompenger blusset opp. Fra Jæren til Oslo samles folk i protest mot nye bomringer og økte bompenger.

Jeg tar full avstand fra midlene enkelte bompengemotstandere har tatt i bruk, som den grove sjikanen mot miljøbyråden i Oslo, Lan Marie Berg.

Likevel er det forståelig at folk blir sinte når de opplever seg urettferdig behandlet.

For hvorfor skal egentlig en alenemor betale like mye som Kjell Inge Røkke når hun passerer bomstasjonen?

Det er kanskje vanskelig for de prominente politikerne å forstå, men for vanlige folk kan utgiftene knyttet til bompenger bli store.

Den manglende bakkekontakten og forståelsen for frustrasjon ble særlig tydelig i Rogaland.

Alexandra Linn var en av dem som sto frem og fortalte at hun risikerer å betale 39.600 kroner i året i bompenger.

Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal (KrF) betaler på sin side ikke én krone. Slike særordninger er med på å fyre opp under politikerforakt, og det med rette.

Halvhjertet fra Rødt

For hvor er venstresiden i bompengesaken?

De er flinke til å påpeke Frps løftebrudd i regjering, og Rødt, SV, Ap og Sp kappes nesten i å være mest kritiske til alle pengene som tas inn som bompenger.

Alternativer til bommene er det dessverre verre med.

På venstresiden er det i dag kun Rødt som er uttalte motstandere av bompenger, om så noe halvhjertet.

Rødt er nemlig ikke konsekvente i denne motstanden. Flere steder har partiet vært med på flere bypakker og samferdselsprosjekter som innebærer bompengefinansiering, som i Oslo.

Der har man gått med på bompenger fordi utbedring av kollektivtransporten har ligget inne i bypakken.

Venstresiden kan ikke fortsette å kritisere Frp for manglende handlekraft i oppgjøret mot bompenger om vi ikke selv går inn for fullfinansiering av samferdselsprosjekter over skatteseddelen.

Vi som ellers er opptatt av at de som har mest, skal bidra mest, må inneha den samme oppfatningen når det kommer til samferdsel.

Det er derfor på tide at venstresiden bør si «bomstopp til bompenger».

