Samfunnet vi lever i, er preget av store utfordringer knyttet til rus. Narkotikautløste dødsfall deles inn i tre kategorier: overdose, selvmord og avhengighet som fører til psykiske lidelser og adferdsforstyrrelser.

Bare i 2016 var det 282 narkotikautløste dødsfall i Norge, og dette er skremmende.

Det er ingen hemmelighet at flere barn og unge har utfordringer i hjemmet når det kommer til rus og problemene den medfører. Problemene kan være alt fra foreldre som drikker for mye eller ruser seg, til ungdommer som i tidlig alder tyr til rus og ender opp med å bli avhengige.

Stadig i forandring

Det er viktig at politikerne ser viktigheten av å utvikle og forbedre opplæringen om rus i skolen. Problemer knyttet til rus er noe et mindretall av samfunnet har en relasjon til og kjenner konsekvensene av.

For den neste generasjonen blir det viktig å få riktig opplæring og tilstrekkelig informasjon slik at vi kan forebygge at de yngre velger å benytte seg av rusmidler.

Dagens tilgjengelige stoffer er ikke lette å lese seg opp på, da det stadig kommer nye typer rusmidler og de alltid er under forandring.

Politiet kan hjelpe

Barn og unge stoler på og ser opp til politiet, derfor kan de være perfekte til å formidle informasjon til vår neste generasjon.

Dette kan blant annet bidra til at flere barn tør å si ifra til kontaktlærer eller helsesøster om en merker problemer eller usikkerhet rundt rus.

Jeg håper at rus skal vektlegges mer både på mellomtrinnene og på ungdomsskolen, det er rett og slett alt for dårlig om noe så skadelig ikke legges nok vekt på.

