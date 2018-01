#Metoo-kampanjen har gått sin seiersgang på internett, og stadig flere menn i maktposisjoner har måttet gå av etter anklager om seksuell trakassering.

Under søndagens Golden Globe-utdeling viste et mangfold Hollywood-aktører sin støtte til kampanjen ved å gå i sort. Men alle gode ting får en «backlash», og enhver medalje har en rusten bakside.

Meryl Streep-plakat

I Los Angeles har en kunstner hengt opp flere plakater av skuespiller Meryl Streep. En tekstboks med «She knew» dekker øynene. Plakaten antyder at Streep visste om overgrepene utført av filmprodusent Harvey Weinstein. Det var nettopp i forbindelse med anklagene mot Weinstein at emneknaggen #metoo oppsto.

Streep er langt fra den eneste kvinnen som er blitt anklaget for å ha holdt seg tyst. Også stjerner som Oprah Winfrey anklages for å ha visst om oppførselen til Weinstein under emneknaggen #sheknew.

Emneknagger i strid

Den grunnløse taushetskritikken undergraver alt det #metoo-kampanjen står for. Emneknaggen #metoo handler i første rekke om ytringsfrihet og avsløringen av et kollektivt maktmisbruk.

Å kritisere Hollywoods taushetskultur – en kultur som helt sikkert har vært preget av voldsomt press fra bransjens mektigste menn – er bortkastet tid.

Vi burde feire at sannheten og ytringsfriheten seiret, ikke bruke tid på å kritisere de som kanskje hadde kniven på strupen.

#Metoo-kampanjen viste en gang for alle hvor sterke kvinner er. Emneknaggen #sheknew brukes for å skjelle ut kvinner og for å stille det feminine kjønn i et dårlig lys.

Det er sikkert flere enn meg som ser at disse emneknaggene står i strid med hverandre? #Metoo har skapt et nytt og sterkt samhold i samfunnet, men #sheknew truer det fellesskapet.

Mange skuespillere brukte uttrykket «time’s up!» da de stod på Golden Globe-scenen søndag kveld. Tiden er ute for menn som trakasserer kvinner. Tiden er ute for diskriminering og forskjellsbehandling. Kan tiden være ute for #sheknew også?

