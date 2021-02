Jeg har ikke lenger tillit til regjeringen

Gyda Elisa Sæter (21)

8. feb. 2021 07:15 Sist oppdatert 12 minutter siden

Er det rart at appen Jodel står i fyr og flamme når krisepakken treffer smalt og bibliotek og Vinmonopolet prioriteres åpnet før universitetene? spør Gyda Elisa Sæter (21). Foto: Jon Olav Nesvold / NTB / Skjermdump: Jodel

Det er ikke rart Jodel eksploderer.

«Du valgte riktig tidspunkt å begynne bunadsprosjektet ditt på, Gyda» tikket det inn på melding fra mamma når beskjeden om ny lockdown i Oslo kom. Lockdown er for de fleste synonymt med mye fritid og lite å finne på. Altså er det ikke rart at mor trekker konklusjonen om at jeg nå kan bruke mye tid på håndarbeid.

Koker over

Men som student slutter aldri arbeidet, og lockdown har en helt annen betydning. Selv om campus ser ut å ha fryst til, fryser aldri arbeidsmengden. Obligatoriske innleveringer hoper seg opp, og listen over usette digitale forelesninger er lang.

Er det rart det koker over for oss studenter når vi for ørtende gang hører politikerne si at de skal prioritere barn og unge?

I en 14 kvadratmeter stor hybel sitter jeg på en pinnevevstol fra åtte til fire. Fra live zoom-forelesninger til ferdige innspilte videoer bruker jeg hele dagen min foran PC-en. Jeg er sliten og lei, og mye av studiegleden er borte.

Jodel i fyr og flamme

Vi har bedt om tilrettelegging. Vi har bedt om mer økonomisk støtte, og vi har bedt om å bli prioritert i nedstenginger, slik som elevene på grunnskolen og videregående skole blir. Er det da rart at appen Jodel står i fyr og flamme når krisepakken treffer smalt og bibliotek og Vinmonopolet prioriteres åpnet før universitetene?

Foto: Skjermdump: Jodel

Vi vil ha et godt tilrettelagt studiemiljø, ikke 20 millioner kroner til sosiale «lavterskeltilbud». Ikke nok et sitat fra høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) hvor han krever at universitetene tilrettelegger for digital undervisning og seminarer.

Jeg vil ikke sitte i enda en digital forelesning eller digital gruppetime hvor tersklene for å stille spørsmål er høyere enn Tryvannstårnet.

Begeret er fullt

Lenge har jeg hatt tillit til regjeringens løfter om å prioritere de unge. «Kan du ikke skrive en kronikk, Gyda? Jeg er så sint over hvordan de behandler oss» har en studievenn sagt siden mars. «Nei, jeg har troen på at det ordner seg», har jeg alltid svart. Men nå er begeret fult.

Tilliten til regjeringen og håpet om å bli lyttet til er byttet ut med frustrasjon og sinne. Regjeringen sier de vil satse på et kunnskapsløfte og vil heve andelen som tar høyere utdanning. Statsministeren har nylig bedt universitetene lage kortere utdanningsprogram for å tiltrekke flere eldre studenter.

Gyda Elisa Sæter (21). Foto: Privat

Sinna og ignorert

Men hva med oss? Hva med gjennomsnittsstudenten på 21 år som har flyttet hjemmefra for første gang og er alene i ny by? 21-åringen som er fulltidsstudent og som må leve på 123.519 kr i året. Hvor er vår tilrettelegging?

Det begynner å bli tydelig at regjeringen representerer aldersgruppen 40+: De som vil prioritere Vinmonopolet og at barna et borte på skole under hjemmekontoret.

Så her sitter jeg da, på sengen som er blitt mitt hjemmekontor, rød i øyene, for tredje semester på rad og føler meg liten, sliten, sinna og ignorert. Tekster tilbake «Haha, ja, hadde flaks der» til mamma.

