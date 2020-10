Hvorfor er jeg søt og han tøff?

Willa Wroldsen-Rolland (16) Ungdomsambassadør for Plan Internasjonal Norge.

Jenter på min egen alder blir ofte kalt for «kjerring» eller «hore», skriver Willa Wroldsen-Rolland (16), ungdomsambassadør for Plan International Norge. Illustrasjon: Ellen Eriksen

Hvorfor må du kalle datteren din «lille prinsesse»? Kall henne heller «tøffing».



Det er et iboende og gammeldags tankesett at en baby med et rosa teppe er en jente, og at en baby med et blått teppe er en gutt. Til jenta sier folk «se for en søt prinsesse», til gutten sier de «for en liten tøffing».

Ordene vi bruker til gutter og jenter, har en virkning. Det påvirker barnas selvtillit, selvbilde og syn på samfunnet. Derfor er det nødvendig at vi er bevisste på ordbruken, også til små barn. For ord former oss nemlig.

«Kjerring!»

Jenter på min egen alder blir ofte kalt for «kjerring» eller «hore». Jeg husker særlig en gymtime hvor vi spilte fotball. Jeg tar ballen fra en av guttene, men jeg får ikke høre at det er bra. De roper heller «kjerring!».

Jeg tenkte ikke noe mer på det der og da, men senere tenkte jeg at gutter aldri blir kalt kjerringer når de er flinke i fotball. Guttene blir kalt «tøffing» eller «boss».

Willa Wroldsen-Rolland (16), ungdomsambassadør for Plan Internasjonal Norge. Privat

Vi spoler litt lenger frem i tid. Du er en voksen kvinne som har valgt å bli entreprenør. Du har gjort det bra og holder foredrag. Under hvert foredrag møter du menn som tror du er kaffeansvarlig. Du er nesten den eneste kvinnen der.

En reporter sier at han vil skrive et innlegg om deg, og du takker ja. Neste uke ser du bilde av deg selv hvor det står: «Kvinne (32) avslører hvordan hun holder jobben og forholdet i live.»

Vi må endre ordene våre

Jeg vet ikke med deg, men jeg har aldri sett overskriften «Mann (32) avslører sin hemmelighet om hvordan holde orden på jobb og familieliv». I avisen ser vi nesten utelukkende bilder av menn. I mange intervjuer med kvinner virker det nesten som vi må snakke om familie, sex eller stiltips.

Ordene vi bruker hjemme og i mediene, har kanskje ikke så mye mening i seg selv, men etter hvert blir ordene til tanker og meninger som slår rot i hodene på folk.

Istedenfor å kalle den lille jenta di «prinsessen min», kall henne heller «tøffingen min».

Vi må ta vekk utdaterte betydninger og ord i ordboken som klok, sterk, smart osv. Når vi slår opp ordet «sterk» i ordboken, bør det kunne stå «en sterk kvinne» i stedet for «en sterk mann».

Vi må lære å si ifra når de forskjellsbehandler i ord og handlinger mot gutter og jenter. Vis sunne forbilder til begge kjønn.

I en verden som er langt fra likestilt, er det utrolig viktig at vi lærer verdien i de små forskjellene.

Vis jenter at de er ikke «bossy», høylytte eller sjefete. Vis at de er personer med noe viktig å si.

