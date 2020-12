19. desember: Jeg har gitt opp å være som alle andre

Anne N. Gundersen 20 år

Nå nettopp

Anne N. Gundersen (20) skriver om hvordan det er å kjenne seg annerledes. Foto: Felix Falck-Ness

Med litt ekstra tid kan jeg gjøre ting like bra.

Fakta Julekalender: Unge om omsorg Hver dag frem til jul skriver unge mellom 13 og 21 år i Si ;Ds julekalender. De forteller enten om noen som har gjort noe beundringsverdig for dem, eller om noen samfunnet bør vise mer omsorg. Vis mer

Det er ikke lett å være «annerledes», men hva vil det egentlig si å være annerledes? Vi ønsker alle å passe inn i samfunnet og ta del i fellesskapet. For å ta del i dette fellesskapet kan man ofte føle at man må være «normal».

Men hva er normal? Jeg er for eksempel født med en synsnedsettelse og har også okulær albinisme, det vil si at øyet mangler pigment.

Dette er medfødt. Så for meg er det normalen, selv om dette ikke er normalen for de fleste.

Alene og ensom

Det å ha en funksjonsnedsettelse kan skape en idé om at man står alene i denne verden. Denne verdenen som ofte kan føles som den ikke er skapt for oss. En idé om at ingen andre forstår, eller at «alle andre» kan gjøre alt.

Dette kan få en til å føle seg veldig alene og til tider ensom, fordi samfunnet ikke alltid er tilrettelagt. Jeg har følt på dette, men jeg tror det er noe som alle mennesker føler på innimellom, uansett om man er funksjonsfrisk eller ikke.

Det kan være vanskelig å balansere ønsket om ikke å skille seg ut, altså ikke å gjøre ting annerledes enn «folk flest», med behovet for tilrettelegging. Det er en balansegang mellom å gjøre ting likt og det å gjøre ting med like forutsetninger.

Viktige rettigheter

Da jeg var liten, ønsket jeg å gjøre alt på samme måte som «alle andre». Jeg ville for eksempel ikke benytte meg av rettigheten til å få lengre tid på oppgaver. Jeg skulle helst utføre mine oppgaver på samme måte som «alle andre» og helst litt raskere. Dette medførte til syvende og sist at jeg brukte mye mer energi på å oppnå samme resultat.

Etter hvert som jeg er blitt eldre, har jeg innsett at jeg må ta imot, og ikke minst ta i bruk, de rettighetene jeg faktisk har. De rettighetene som er blitt kjempet frem av mine foreldre og av andre rundt meg.

Det er ingen selvfølge at jeg har de rettighetene eller at folk, lærere og skolen vet hvilke rettigheter som faktisk er lovpålagt. Det er ikke så lett å tilrettelegge for synshemmede, eller andre for den saks skyld, om man ikke har kunnskap eller kjennskap til det.

Ingen er «normale»

Om man ikke kjenner noen med en funksjonshemning, er det lett å ha visse fordommer. Fordommer som går på hvem personen er, og om vedkommende er «normal». Sannheten er vel at ingen er «normale», men at vi alle gjør så godt vi kan for å være en del av samfunnet.

Det er ikke alltid lett å være annerledes. Som svaksynt faller jeg ofte mellom to stoler: tilrettelegging og ønsket om å gjøre ting likt som andre. Dette er ikke alltid lett å balansere. Men med litt ekstra tid og større skrift tror jeg at jeg kan gjøre det like bra som alle andre.

Denne julen håper jeg derfor at vi kan tenke litt på alle som har utfordringer i hverdagen. Alle vi som kan føle oss ensomme og alene med våre «annerledesheter» eller problemer. Jeg håper vi kan hjelpe hverandre med å møte alle mennesker med et åpent sinn, se forbi funksjonsnedsettelser og se menneskene bak.

Hva er ekstra viktig å huske på denne julen?

I år er et spesielt år. Derfor er det enda viktigere å ta vare på alle menneskene vi har rundt oss, fysisk og online. Vi må være ekstra takknemlige for alle de små tingene og de små gledene denne julen.

