Til fremtidens unge skribenter: Det dere gjør, er viktig!

Freja Dohrn Ellefsen (22)

Nå nettopp

Ikke gi opp om ukjente voksne slenger dritt om alderen din, eller om jevnaldrende latterliggjør leserinnlegget ditt, skriver Freja Dohrn Ellefsen (22). Foto: Abscent / Shutterstock / NTB

Jeg rakk å skrive tre Si ;D-tekster før jeg fylte 22. Alle tre fikk stor betydning for livet mitt.

Si ;D-innlegg

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit

Det er ikke alltid lett å dele meningene sine. Negative reaksjoner, latterliggjøring, personkritikk og kommentarer som «du er ikke gammel nok til å mene noe som helst», er velkjent for mange unge skribenter. På sitt verste gjør det at man endrer eller ikke deler meningene sine, fordi det ikke føles verdt det. Dette gjelder så mange som halvparten av alle unge, ifølge en fersk undersøkelse.

Jeg rakk å skrive tre Si ;D-tekster før jeg fylte 22. Alle tre var verdt det, og alle tre fikk stor betydning for livet mitt.

I 2016 skrev jeg et dikt om ansvar, barn og immigrasjon. Ett år senere fikk jeg en melding fra en redaktør i Cappelen Damm. Diktet finnes nå i norskbøkene til tusenvis av barn over hele Norge.

Fakta Unge stemmer i Aftenposten – Hver dag publiserer Si ;D-redaksjonen debattinnlegg skrevet av unge mellom 13 og 21 år – Vil du skrive? Klikk her for mer informasjon. Vis mer

«Ja takk»!

I 2017 skrev jeg et leserinnlegg om dagens unge, mobilbruk og fordommer. Jeg brukte eksempler fra rollen min som speiderleder og ønsket å fortelle en annen side av historien, der barn og unge ikke bruker mobilene sine til alt.

Ikke lenge etter ble jeg bedt om å dele min erfaring med å skrive leserinnlegg med andre speidere. Jeg ble med på arrangementer, skrev innlegg til Speiderbladet og til nettsider.

Jeg fortsatte å si «ja takk»! Nå leder jeg et team som jobber med Speiderens politiske kommunikasjon. Min neste rolle er som arrangør av et kommunikasjonsarrangement for speidere fra hele Europa, der jeg skal holde en velkjent økt: «Hvordan skrive leserinnlegg».

Freja Dohrn Ellefsen (22). Foto: Privat

Skapte selvtillit

I 2018 skrev jeg et slampoesi-dikt om Pride, som venner fra speideren hjalp meg med å fremføre og filme. Videoen har så langt blitt sett 35.236 ganger. Den skapte debatt og ga fokus på et viktig tema.

I tillegg skapte den selvtillit: Jeg kunne plutselig bevise at jeg kan skrive noe som engasjerer. Ett år senere sto jeg i Brussel ved siden av et gigantisk banner med ordene mine på, blant diplomater, toppolitikere og medieeksperter. Det var 20-årsjubileet til Euractiv, en stor europeisk nyhetskanal, og jeg fikk ansvaret for å representere unge i Europa. Grunnen: Noen hadde sett diktene mine på Facebook.

Tiden min som Si ;D-skribent er slutt i dag: Jeg er blitt (for) gammel.

Jeg håper inderlig at dere som kommer etter meg, får den samme fantastiske reisen som meg. Ikke gi opp om ikke de første innleggene blir publisert (jeg har også fått avslag), eller om det ikke føles som om tekstene har betydning (det tok år før jeg så effekten av mine).

Ikke gi opp om ukjente voksne slenger dritt om alderen din, eller om jevnaldrende latterliggjør leserinnlegget ditt. Husk å skrive. Det betyr noe for samfunnet og for deg selv.

Les også Kommentarfeltet har fått et fortjent dårlig rykte

Les også En integrering alle er en del av

Les også Unge om norsk politi, ytringsfrihet og hjemmeskole

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.