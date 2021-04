Tredjeplass i skrivekonkurranse for ungdom: «Mormor burde være et forbilde for andre pensjonerte lærere»

Eivind Brinch Tveit (14) Oslo

13 minutter siden

Mormor kan få litt av æren for hvordan det går med meg på skolen, skriver Eivind Brinch Tveit (14) om mormoren Kari Lise Brinch Strand. Foto: Signe Dons

Hvorfor gidder en gutt som bare liker fotball, å skrive noe som helst utenom skoletid? På grunn av mormor!

Lag en tale til besteforeldregenerasjonen, var oppgaveteksten i vårens store skrivekonkurranse på Si ;D.

Bidragene strømmet inn. Denne teksten av Eivind Brinch Tveit (14) fra Oslo kom på tredjeplass.

Dette er en takketale til spesielt mormor, men også litt til morfaren min, siden han blir så glad når mormor er glad, og jeg håper jo at mormor blir glad for denne teksten.

Men hvorfor skal en gutt på 14 år, som bare interesserer seg for fotball, gidde å skrive noe som helst utenom skoletid? Det er mye på grunn av mormor, og derfor er dette en takketale.

Jeg har mye jeg kan takke mormor for i livet mitt, men den tingen jeg skal fokusere på her, er skrivegleden min. Mormor har nemlig alltid ønsket seg tekster eller fortellinger til jul og bursdag, og jeg har skrevet, og jeg er blitt glad i å skrive.

Jeg har mye jeg kan takke mormor for i livet mitt, skriver Eivind Brinch Tveit (14) om mormoren Kari Lise Brinch Sand. Foto: Privat

Læreren til Nakstad

«Det er helt utroli han scoorte pa det siste sekunnet!»

Slik var avslutningen på min første tekst til mormor. I mange år skrev jeg bare om fotball når skolen eller mormor ba om en tekst. Jeg skrev om det jeg hadde på hjertet, og håpet at mormor syntes det var fint.

Mormor har hjulpet meg og søskenbarna mine med skole så lenge jeg kan huske. Men hun har også hjulpet mange andre ungdommer, og blant elevene hennes er det flere kjente skuespillere. Hun var til og med læreren til Espen Nakstad, som jo har gjort det ganske bra, han ble årets Osloborger i 2020.

Mormor kan få litt av æren for hvordan det går med meg på skolen. Skriving brukes jo i hvert eneste fag, og det at jeg liker å skrive, hjelper meg mye.

Mormor får æren

Mange i klassen klager ofte over skriving, særlig når vi må skrive for hånd, men mormor har lært meg at det bare er en god ting å mestre det. Hun har alltid bedt om ting håndskrevet, fordi hun har tro på det.

Jeg skriver lett for hånd, og det har gitt meg et godt verktøy. Da jeg skulle øve til en stor samfunnsfagprøve sist uke, brukte jeg dette som studieteknikk. Jeg skrev side opp og side ned om temaer jeg kunne få på prøven. Jeg fikk en veldig god karakter, og mormor må få litt av æren.

På Statistisk sentralbyrås sider leser jeg at norsk er det faget hvor guttene henger mest bakpå i forhold til jentene. Mer enn 40 prosent av jentene gikk ut av grunnskolen med 5 eller 6 i norsk, men bare 16 prosent av guttene.

Et forbilde for andre

Én av fem gutter i tiende klasse behersker norsk skriftlig for dårlig, ifølge forskningen til blant annet Kjell Lars Berge (som mormor sikkert vet hvem er). I et intervju med Dagsavisen sa han at guttene kan få problemer både i samfunns- og arbeidslivet fordi guttenes skriveferdigheter ikke er slik som samfunnet forventer.

Jeg skulle ønske at disse guttene hadde hatt min mormor til mormor, men så mye overskudd har hun nok ikke. Hun har jo allerede (som min lillesøster påpekte) ni barnebarn, og snart blir det vel kø for å få hjelp med norsken.

Jeg synes at mormor burde være et forbilde for andre pensjonerte lærere fordi hun har hjulpet mange og lært bort etter at hun pensjonerte seg. Det finnes mange pensjonerte lærere der ute som sitter med mye kunnskap og erfaring. Jeg er sikker på at de kunne ha bidratt til at forskjellene i skolen hadde blitt jevnet ut, spesielt hvis de kjenner noen som sliter på skolen.

Jeg fikk en idé: Mange pensjonerte lærere leser garantert Si ;D-innlegg, og hvis denne talen kommer på trykk, kan kanskje både mormor og jeg inspirere dem.

