Kjære Nanna.

Jeg begynte å holde på med en gutt for en stund siden.

Vi har bare hatt sex et par ganger, men siden det er så nytt, er jeg litt nervøs for å spørre ham rett ut hvordan han liker det.

Dessuten virker det som at han syns det er litt flaut å snakke om. Jeg har tilbudt meg å suge ham (jeg liker det), men da sa han at han liker penetrering bedre.

Det er selvfølgelig helt greit, og jeg vil ikke presse ham til å gjøre noe han ikke har lyst til, men jeg lurer på om du har noen tips til hva annet jeg kan gjøre for ham i stedet for «bare» å ha vanlig samleie?

Er redd for at det kan bli litt kjedelig i lengden og har veldig lyst til å gjøre det så godt som mulig for ham, fordi vi er så glade i hverandre.

Hilsen jente (19)

Kjære jente (19)

Tusen takk for at du skriver til meg.

Så fint å høre at du har møtt noen som du liker så godt, og at dere er så glade i hverandre.

At du vil gjøre det så godt som mulig for ham, er både kjærlig og omtenksomt, men det kan jo nesten høres ut som om han kanskje synes det er fint nok som det er akkurat nå?

Når man er i en ny relasjon slik som dere er, er det jo gjerne slik at det aller meste er spennende nettopp fordi det er nytt. Istedenfor å skulle forte dere med å prøve ut alt mulig kan det være lurt å heller bruke tid på å bli kjent med og trygge på hverandre, hverandres kropper, utforske hvordan dere liker å bli tatt på og hva som tenner dere ved den andre.

Fakta: Spalte: Sex & psyke – Hver lørdag i Aftenposten svarer psykolog Aksel Inge Sinding og sexologisk rådgiver Nanna Klingenberg på spørsmål fra unge om sex og psyke. – Er du mellom 13 og 21 år, kan du sende inn ditt spørsmål helt anonymt her. – Målet er å gi ungdom riktig informasjon og å gjøre sex og psykisk helse mindre skummelt. – Spaltene er gratis å lese i én uke. – Her kan du bli bedre kjent med Sinding og Klingenberg.

Snakke på metanivå

Du skriver at du tror han synes det er flaut å snakke om hvordan han liker det i sengen, og det kan det jo godt hendte at du har rett i, men samtidig virker det jo som om han har sagt ganske tydelig fra om hva han foretrekker når du har spurt.

Det er mye som kan oppdages om hverandre uten å bruke spesifikke ord også.

Ofte kan det være lettere å vise med kroppsspråk eller lyder hva man liker, eventuelt kan man snakke om det på et litt mer metanivå, som for eksempel ved å si: «Jeg har hørt at det kan være deilig dersom man gjør sånn eller sånn, hva tenker du om det?»

Ikke glem deg selv

Du skriver at du er redd for at det kan bli kjedelig i lengden dersom dere «bare har vanlig samleie».

Det er veldig flott at du ønsker å gjøre det så godt som mulig for ham, men pass på at du ikke glemmer deg selv oppi det hele. Hva er det du ønsker?

Fakta: Dette er Nanna – Nanna er sosionom og spesialist i sexologisk rådgivning (NACS) og jobber som foredragsholder og terapeut i eget foretak, samt som tiltaksleder i Rosa kompetanse helse. – Hun holder jevnlig foredrag og kurs om seksualitet, og brenner for normkritisk kunnskapsformidling, inkluderende seksualundervisning og god seksuell helse for alle. – Hun ønsker spørsmål om både stort og smått knyttet til seksualitet: Samleie, kjønn, identitet, kropp og følelser. – Les intervju med Nanna her. – Trykk her for å sende inn spørsmål til Nanna.

Du har tilbudt å suge ham fordi dette er noe du liker å gjøre, men hva er det du ønsker fra ham? Er det slik at du vet at du gjerne vil at oralsex skal være en del av sexlivet deres, så er det fint å si fra om dette.

Det du kaller bare «vanlig samleie» kan jo bestå av mange forskjellige stillinger, og kanskje er det noen du oppdager at du liker bedre enn andre? Eller kanskje er det viktig for deg at dere bruker fingre eller andre teknikker underveis?

Viktigst å være lydhør

Et sexliv trenger ikke nødvendigvis å bestå av masse krumspring og forskjellige triks for å være spennende nok, det er ikke noe automatikk i at det blir kjedelig bare ved «vanlig samleie».

Jeg tror det viktigste for å unngå at noe skal bli kjedelig er å være lydhør til seg selv og partneren sin, og å tørre å slippe seg litt løs med hverandre. Ikke fokusere på at det skal se bra ut eller være som på film eller andre steder, men rett og slett være til stede i det dere gjør der og da.

Istedenfor å bruke energi på å bekymre deg for om det kan bli kjedelig i lengden, fokuser heller på hvordan dere liker det akkurat nå.

Gi hverandre tid til å bli helt trygge på hverandre, lytt til hverandres ønsker og lyster, og vær tydelig på hva du selv vil ha.

Masse lykke til med det nye forholdet deres

Vennlig hilsen Nanna, sexologisk rådgiver.