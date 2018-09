Etter norsk lov er man barn frem til man er 18 år. Likevel synes de politiske partiene man bør bli voksen tidligere hvis det handler om å spare penger eller holde igjen på goder.

Sånn har det også lenge vært på kollektivtransport: I fylke på fylke i Norge slutter du å betale barnebillett den dagen du fyller 16 år. Det er et paradoks at jeg fortsatt har til gode å høre en politiker bruke andre argumenter enn at det er dyrt å endre på.

Fantastiske nyheter

31. august fikk vi nyheten om at byrådet i Oslo har fått med seg Akershus på å heve aldersgrensen for barnebillett til 18 år. Det er fantastiske nyheter, ikke minst for oss unge som i lang tid har kjempet for å gjøre noe med det.

Privat

Hvis vi setter søkelys på urettferdighet, får vi gjennomslag. Selv om det noen ganger tar så lang tid at de som først jobbet for å endre på det i dag, har betalt voksenbilletter i flere tiår.

Vi har ikke tid til å vente

Byrådet i Oslo må gjerne få en blomsterbukett av meg, men på vegne av alle utålmodige ungdommer som er lei av å vente, får de også med seg tre nye krav fra oss:

1. Jobb for et nasjonalt ungdomskort til 200 kroner: Prisen vi betaler, skal ikke avhenge av hvilket fylke vi bor i.

2. 442 kroner for et månedskort som student er altfor dyrt. På tide å senke prisene!

3. Gjeninnfør fleksikortet så man lettere kan bytte på å sykle, gå eller kjøre kollektivt når det passer.

Vi har ikke tid til å vente like lenge denne gangen.