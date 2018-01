Fire av ti elever på yrkesfag fullfører ikke utdanningen innen fem år. Hvorfor er det slik? spurte Aftenposten i vår skrivekonkurranse for yrkesfagelever. Denne teksten kom på 2. plass.

Da jeg gikk siste året på ungdomsskolen, var jeg ganske lik de fleste andre. Jeg visste ikke hva jeg skulle bli. Hvordan kunne jeg, som en usikker og uinformert tenåring, vite så sikkert hvilken vei jeg skulle velge videre?

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Skolegangen hittil hadde jo vært servert rett i fanget mitt, uten at jeg behøvde å bekymre meg for noe som helst.

Lar seg påvirke av venner

I faget utdanningsvalg så vi noen informasjonsfilmer og tok «hvilken jobb passer for deg»- tester, med meningsløse resultater for de fleste. Vi hospiterte tilsammen fire dager fordelt på to år, på to forskjellige linjer. To dager var langt fra nok til å gi et realistisk bilde av hva en linje egentlig har å tilby.

Selv om det er et «fritt linjevalg», opplever jeg at mange lar seg påvirke av hva vennene deres velger og hvilke forventninger foreldre har til barna sine. Jeg mener dette er et stort problem, for det er nettopp slike ting som gjør at elever velger feil.

Motivasjonen ebber ut

Studiespesialiserende utdanningsløp blir ofte fremsnakket av rådgivere, foreldre, lærere og ministre, og det er ingen tvil om at man må ha studiekompetanse for å utdanne seg til høystatusyrker som lege, advokat eller ingeniør. Yrkesfag, derimot, havner ofte i skyggen. Er det kanskje derfor så mange dropper ut?

Vi anbefaler også dette innlegget, som fikk 3. plass i konkurransen: Marte Andrine (18): Det er det norske samfunnets feil at så mange dropper ut fra yrkesfag

Yrkesfagelever kan få inntrykk av å være forhåndsdømt til et lavlønnsyrke og til å gå baklengs inn i fremtiden. Motivasjonen ebber ut mot slutten av ungdomsskolen, og meldingen som bekrefter at man har kommet inn på tredjevalget, blir spikeren i kisten.

Jeg følte jeg sviktet alle

Da jeg fortalte rådgiveren min på ungdomsskolen at jeg ville velge en yrkesfaglig linje, fikk jeg beskjed om at jeg hadde altfor gode karakterer og at jeg SKULLE gå en linje som tilbød studiekompetanse.

Jeg følte at jeg nærmest sviktet både venner, lærere og rådgiver da jeg forsiktig krysset av restaurant- og matfag som mitt førstevalg på søknadsskjemaet. Jeg ble overrasket da jeg oppdaget at mange av de andre elevene i den nye klassen min virket misfornøyde og umotiverte, siden de ikke hadde fått oppfylt sine førsteønsker.

Må heies frem

Yrkesfag må tiltrekke seg skoleflinke elever som kan være med på å bygge opp et positivt læringsmiljø og stoppe medelever som er på vei ut skoleporten. Det er rett og slett viktig å ha gode venner i klassen.

Det må også gjøres bedre kjent i samfunnet hva yrkesfagene kan by på av muligheter, og heve statusen til kokken, snekkeren og rørleggeren.

Da Aftenposten spurte yrkesfagelever om hvordan vi kan få færre til å droppe ut, var svarene urovekkende like, skriver Si ;D-ansvarlig Amalie Lereng.

Lærere, rådgivere og andre voksne må heie yrkesfagene frem. Ungdommer som velger yrkesfag, må få oppmuntring og anerkjennelse. Elever med liten motivasjon for teori bør tilbys en enda mer praktisk opplæring og få mulighet til å lære og utvikle seg på relevante arbeidsplasser.

Erstatter skole med gaming

Hvis det er vanskelig å få en interessant læreplass, kan det friste mer å erstatte skoletiden med gaming eller sosiale medier.

Elever med dårlige utsikter til å fullføre videregående skole bør ikke presses inn på yrkesfag fordi det er det letteste for apparatet rundt eleven. Spesielle tiltak, som for eksempel enda mer informasjon og hospitering før valg av yrkesretning, burde være en løsning fremfor å plassere dem på en linje der de mistrives og føler seg overkjørt.

Under 21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.