9. oktober er Per Emil Skjelbred fra sentralstyret i Rød ungdom ute med påstanden om at yrkesfagene er og blir B-laget i norsk skole. Dette er falske og meningsløse påstander om man ser på hva Regjeringen har gjort, og ikke minst hva de gjør for elevene på yrkesfag.

I statsbudsjettet lå det blant annet inne tredoblet lærlingtilskudd for statlige virksomheter, 13 millioner til mer praksis for yrkesfag og 100 millioner til kompetanseøkning for yrkesfagelevene. Jeg kan være enig med Skjelbred om at ting ikke er perfekt.

Privat

Vi skulle gjerne sett at det for eksempel var full finansiering av utstyr for alle elever, men det skal være penger til alt. Da er det viktigere å forbedre skolenes utstyrspakker slik at alle elever kan motta utstyret de trenger og behøver for å gå sin linje på yrkesfag.

I årets forslag til statsbudsjett er det en stor satsing på yrkesfagelevene, og det tar for seg store oppgjør som spesielt kommer oss unge til gode.

Utrolig mye bra er gjort for lærlingene, på yrkesfag og for lærebedriftene med Høyre i regjering. Nå skal vi jobbe videre med alltid å tenke nye løsninger, bedre løsninger og være fremoverlent. Det er på den måten vi skaper Norge på sitt beste.

