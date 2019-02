Ha god studentøkonomi eller redde verden?

Det virker kanskje som et ganske åpenbart valg.

De siste månedene har vi fått alarmerende klimarapporter og dystre nyhetssaker slengt i trynet. Naturen skriker oss i øret med samme beskjed: Gjør noe! Nå!

«Hvis du er ung og skal engasjere deg for noe én gang i livet, så er det klimaet,» skriver Hulda Holtvedt, talsperson for Grønn Ungdom, i et innlegg på Si ;D.

Hun er en av ungdommene som har bidratt til at jeg det siste året har kuttet ut rødt kjøtt fra kosten to dager i uken, og at jeg sakte, men sikkert føler mer ansvar for mitt eget klimaavtrykk.

Men jeg må innrømme at noen av tiltakene jeg gjør, gjennomføres med en viss bismak.

Europas klimahovedstad?

Som student er det få økonomiske fordeler å hente på å forsøke å leve klimavennlig.

Etter juleferien kom jeg for eksempel tilbake til Oslo for å oppdage at studentprisen for en månedspris på Ruterbillett var satt opp med 25 kroner.

Jeg har forståelse for at de økte prisene må sees i sammenheng med at flere faktisk velger å kjøre kollektivt. Men prisøkningen stemmer ikke overens med bildet som tegnes av Oslo som Europas klimahovedstad.

NSB, som er kåret til Norges mest bærekraftige selskap, har også økt prisene på sine billetter for enkelte grupper. Da jeg skulle besøke mamma og pappa forrige helg, reiste jeg med Gjøvikbanen istedenfor å ta bilen. Bare for å oppdage at billetten jeg før jul betalte 195 kroner for, nå koster 209 kroner.

Senere denne våren planlegger jeg å besøke søstrene mine i Trondheim. Siden jeg vet at en flyreise spyr ut klimagasser, hadde jeg innstilt meg på å sitte syv timer på toget.

Men engasjementet mitt fikk seg en knekk da jeg så at en togbillett til Trondheim koster 790 kroner, mens en flyreise til samme destinasjon koster 399 kroner. Hvis jeg velger å gå for flyreise, vil jeg i tillegg spare masse tid.

Ikke sett opp prisen

Ærlig talt, tenker du kanskje.

Klager du for å betale 25 kroner ekstra for en månedsbillett for å reise miljøvennlig?

Ni kroner mer for å reise hjem til Gjøvik en helg?

Er du så svak i hodet at du ikke er villig til å ofre 400 kroner og tre timer av livet ditt på en togtur til Trondheim?

Jeg ser argumentene. Vi bør tenke at klimaet bør gå foran alt. Men for mange studenter teller hver eneste krone i et trangt månedsbudsjett.

Med studielån på drøyt 7000 kroner, med hyperdyre leiepriser og matpriser blant de høyeste i Europa, er man faktisk nødt til å tenke hva man bruker pengene sine på.

Kjør på med bompenger. Gjør det dyrere å fly. La lørdagsbiffen koste skjorten. Men vær så snill, ikke sett opp prisen på tiltakene som vil redde klimaet på lang sikt.

Les mer om klimadebatten her:

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.