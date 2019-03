Fakta: Alternativ til høyere utdanning Søknadsfristen til videregående og høyere utdanning nærmer seg. Si ;D fremhever seks yrkesaktive ungdommer, som har lykkes uten høyere utdanning, for å vise hvilke alternativ som finnes utenfor høgskolene og universitetene. Vil du selv fortelle om din arbeidshverdag? Send inn bidrag til: sid@aftenposten.no.

Jeg begynte å spille håndball da jeg var 11 år gammel, men innså først da jeg var 16, at det var noe jeg virkelig hadde lyst til å satse på.

Privat

Jeg gikk idrettsfag på videregående, og på sisteåret begynte klubber på øverste nivå å ta kontakt med meg, selv om jeg til da bare hadde spilt på tredje nivå.

Etter noen besøk hos toppklubbene i Norge valgte jeg Halden topphåndball og flyttet fra Molde til Østfold.

Halden tilbød lavest lønn, men hadde et inkluderende miljø, vilje til å jobbe hardt for å nå sine mål og en kultur jeg selv ønsket å stå for.

Klubben er avhengig av lokalsamfunnet

Man skulle tro de fleste klubber var nokså like, men elitehåndballen har nok veldig forskjellige bidrag til samfunnet.

Noen klubber er rike og kan fokusere kun på seg selv. Andre klubber er avhengig av å skape en tilknytning til lokalsamfunnet.

Selv drar jeg på skolebesøk og har en gymtime i uken. For meg er det givende og gøy, og barna i de mange barneskolene vi er innom, morer seg også.

Av erfaring er det også noen som begynner på håndball. At flere spiller håndball, er bare bra, det styrker sporten og øker interessen, men mest av alt føles det godt å bidra til at barn blir mer fysisk aktiv.

Samlingsplass for frivillige

I lokalsamfunnet blir klubben også en samlingsplass.

Vi har rundt 20–30 ildsjeler som jobber hver hjemmekamp, og jeg ser at miljøet hos de frivillige er utrolig godt og hyggelig. Selv om de er en gjeng med forskjellig bakgrunn, jobb og interesser er de blitt kjent gjennom håndballen, og samles nå ofte utenom håndballen også.

De lager et godt og hyggelig miljø, og håndballkampene våre hadde ikke vært noe særlig uten dem. Jeg er glad for at vi har noen som er så motivert av gleden de gir andre, og spesielt oss spillerne.

Jan-Petter Dahl / Shutterstock / NTB scanpix

Håndball er mer enn å kaste ball i et mål

På laget er ingen av dem som starter, fra Halden. Kun én er fra Østfold. Det gjør oss veldig sammensveiset, for det er ikke så mange som har familie eller barndomsvenner i nærheten.

Likevel kommer 400 (500 er kapasitet) haldensere hver uke for å støtte laget på hjemmekamper.

Jeg tror oppmøtet er så bra fordi det gjør at man føler seg som en del av lokalsamfunnet. Håndballkampen er noe man snakker stolt om dagen etter.

For min del gjør det at håndball er så mye mer enn å kaste ballen i et mål.

Norges toppscorer var et mobbeoffer: – Jeg følte meg annerledes

Vanlig lønn er nesten umulig i Norge

Lønnen som håndballspiller er ikke mye å skryte av. Mange spillere i norsk liga legger opp tidlig, siden man ikke kan leve av det, og i hvert fall ikke forsørge en familie.

Mitt mål er likevel å tjene en «vanlig» årslønn, gjerne mer.

Siden det er nesten umulig i Norge, så jobber jeg først hardt her, så jeg kanskje en dag kan tjene de pengene i utlandet. Forhåpentlig skjer det før jeg når midten av 20-årene.

Ingen krav om skole for å lykkes i håndball

Etter det er målet mitt å bli trener på øverste nivå i Norge.

Jeg er 21 år, har fortsatt ikke begynt med videre utdanning etter videregående skole. Det er ennå usikkert om jeg kommer til å gå på høyskole.

Hvis jeg skal nå målet mitt om å bli trener, må jeg ta forskjellige trenerkurs, men det er ingen krav om karakterer eller skole for å lykkes i håndball.

18-åringen herjet i norsk storseier: – Han er fremtiden

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.