Føler meg dum, kjedelig og ensom

Hei! Jeg føler at jeg har gått glipp av så mye. Hverdagen min er langt ifra spennende, og jeg ser på bilder og videoer fra andre hvor de har det så gøy.

Jeg føler meg dum og kjedelig når jeg tenker på alt det morsomme alle andre driver med, og jeg føler meg ganske ensom.

Gutt (20)

Det er mange som føler seg ensomme innimellom.

Følelsen av ensomhet høres ut som den øker når du ser på bilder og videoer av at andre har det gøy. Er du sikker på at alle andre har det så gøy, eller er det overdrevet?

Man kan føle seg mer utenfor når man bruker mye tid på å følge med i sosiale medier på alt som skjer. Da kan det også komme tanker om at man er dum og ikke hører til eller ikke får til noe.

Det er tid for å ta tak og gjøre noe med dette nå. Det er du som må gjøre en endring, og du kan få det til!

Noen gode råd til deg:

Følg mindre med på det andre legger ut på nett.

Våg å finne på noe sammen med noen. Det kan kjennes skummelt å ta initiativ, men det verste er redselen for å bli avvist eller mislykkes. For å komme videre må du våge å utfordre den redselen. Si til deg selv at det kan hende du må prøve et par ganger før du lykkes.

Tenk litt over hva du har lyst til å drive med på fritiden, og ta ett og ett skritt i retning målet. Kanskje er det noe du har gjort før som har føltes bra? Gjør det igjen.

Jeg heier på deg og håper at du nå våger å være mer sammen med andre. Kanskje vil du da også oppleve at alle andre ikke har det kjempegøy hele tiden, og at innleggene på sosiale medier mest er oppskrytte høydepunkter.

Vennlig hilsen Anne

Jeg får ikke til å onanere

Andrey_Popov / Shutterstock / NTB scanpix

Jeg har aldri onanert.

På oppfordring fra min samboer har jeg bestemt meg for å begynne, det høres jo så fint ut! Men jeg får det ikke til og blir bare frustrert eller kjeder meg.

Er det normalt? Hvordan kan jeg få det til å bli en god opplevelse?

Jente (20)

For at du i større grad skal kunne nyte egen seksualitet sammen med din samboer, er det en fordel om du lærer å nyte din seksualitet på egen hånd.

Mange onanerer før de får sin første sexpartner, mens andre ikke har den erfaringen.

Teknisk sett er den enkleste måten å oppnå orgasme og nytelse på ved stimuli av klitoris. Her kan du prøve deg frem. Noen liker å stimulere klitoris direkte, andre liker å starte med å stimulere området rundt, eller andre erogene soner som for eksempel bryster først.

Lyst til å onanere henger sammen med å være seksuelt tent og kåt, og å beholde den seksuelle tenningen mens du onanerer. Da er seksuelle tanker og fantasier til hjelp.

Du kan forsøke å lage deg «historier» over det temaet du finner seksuelt opphissende. Det er bare din egen fantasi som setter grenser for hva du kan drømme om og tenke på. Tenk på det som tenner deg, og som kan føre til at lysten og nysgjerrigheten på onani forsterker seg.

For noen kjennes det best å onanere alene, mens for andre kan det være fint å gjøre det sammen med kjæresten. Kanskje du kan utforske begge deler?

Hvis du våger å prøve og øver deg, så vil du få til å onanere og oppleve nytelse.

Lykke til.

Vennlig hilsen Anders og Anne

Hvordan flørter jeg på sosiale medier?

Sudowoodo / Shutterstock / NTB scanpix

Jeg er så dårlig på å flørte! Når jeg er på nett og skal flørte med jenter jeg liker, blir det bare kleint og rart. Jeg blir stresset og tør ikke noe.

Jeg skriver ofte meldinger over ti ganger for så å slette dem igjen, og da ender det med at jeg ikke sender noe, selv om jeg egentlig vil.

Noen tips til hvordan jeg kan komme et steg videre?

Gutt (19)

Når du sender en melding, ikke tenk at den må være perfekt. Det er ofte langt mer sjarmerende å være spontan. På den måten viser du at du ikke tar deg selv så høytidelig. Vær deg selv, og ikke lat som du er noen andre. Stol på at du er bra nok!

Jeg har ikke en fasit på hva som er rett for deg når det gjelder flørting på nett, men her er noen innspill som kan fungere:

Vær ærlig, og si noe om deg selv: hva du er god på, hva som interesserer deg, men også hva du er usikker på eller det som engasjerer deg. Da blir du mer ekte og oppriktig. Det liker de fleste.

Still spørsmål. Vis at du er interessert og vil bli kjent med nettopp henne. Spør hvordan hun har det, hva hun holder på med eller har lyst til å gjøre. Da viser du nysgjerrighet, og hun føler seg sett.

Gi komplimenter. Si noe fint, gjerne noe om hvorfor du liker henne. Det kan være alt fra trekk ved personlighet, at hun er smart, snill, morsom, eller at du syns hun har pene øyne eller et fint smil.

Når dere har fått bedre kontakt på nett, spør om dere skal møtes. Da satser du og finner ut om dere kan passe sammen, og om dere skal investere tid i hverandre eller ikke.

Vi mennesker blir bekymret når vi risikerer avvisning. Risikoen ved flørting er at du kan bli avvist, og det er kjipt og vanskelig. Det viktigste er ikke å gi opp, men forsøke på ny. Flørting er en treningssak som en blir bedre på etter hvert, så lenge en våger å utfordre seg selv.

Vennlig hilsen Anders

Drømmer at jeg står naken

Mita Stock Images / Shutterstock / NTB scanpix

Jeg har noen ganger mareritt om at jeg står på en scene kliss naken, mens masse folk peker og ler av meg. Sånn mareritt som man ser på tegnefilm. Jeg frykter at dette kan skje på ekte.

Disse marerittene og redselen for at det skal skje, plager meg veldig!

Gutt (13)

Mareritt kan være slitsomme. Noen perioder kan man oppleve å drømme mer og huske mer av drømmene.

Opplevelser i livet og inntrykk man får, kan påvirke drømmeaktiviteten, men innholdet i drømmene kan være helt fjernt fra virkeligheten og gi liten mening. For eksempel kan noen drømme mye om det har skjedd noe spesielt eller dramatisk i livet. Noen kan også oppleve å drømme mer om de har hatt sterke sanseinntrykk fra film, nettspill, bok eller lignende.

Et triks som kan være til hjelp når du våkner midt i en dramatisk drøm, er å prøve å «kjøre filmen» videre med en «happy ending». Da kan du kanskje få bort litt av ubehaget drømmen gir hos deg. Hvis de samme drømmene kommer igjen og igjen, kan du gjerne prate med noen om det.

Minn deg selv om at dette bare er en drøm, og at da kan det utroligste skje, men at det ikke styrer hva som skjer i virkeligheten.

Vennlig hilsen Anne

