Gutter vokser opp med en utrolig snever definisjon på hva det vil si å være en mann, skrev Åsmund Stemland på Si ;D 16.februar.

Jeg synes det er synd at det for mange gutter er tabu å vise og snakke om følelser. Jeg forstår at det å være gutt i dag ikke er så lett, og noe må gjøres, for dette er ikke greit.

For tallene på ungdommer som sliter psykisk er høye. Og ikke nok med det. Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF) ved UiO la nylig frem et studie som viste at det var 94 selvmord blant unge under 25 år i 2017, hvor hele 67 av dem var menn.

Fakta: Hvordan går det med gutta? Gjennom en større artikkelserie setter Aftenposten fokus på hvordan det går med guttene. Du kan lese flere av artiklene her. Hva mener du? Trykk her for å skrive leserinnlegg til oss.

«Ta det som en mann»

Unge menn er overrepresentert i selvmordsstatistikker. Dette er skremmende.

For at guttene som sliter psykisk, skal få den hjelpen de faktisk trenger, må de oppsøke hjelp. Det fremkommer av statistikk at gutter oppsøker hjelp hos skolens helsetjeneste mindre enn det jenter gjør.

Men på samme måte som jenter, har gutter også et behov for å snakke med noen når ulike hendelser i livet oppstår.

Det som er synd, er at i stedet for faktisk å gå over dørstokken til helsesykepleierens kontor, velger flere gutter heller å tie og gå rundt med en stor, vond klump i magen.

Dette kan være på grunn av det Stemland skriver - gutter i dagens samfunn er vandt til å høre at de skal være mandige og ikke gråte. De får gjerne beskjed om at de bare skal «ta det som en mann».

Fanger lettere opp kvinner

Vi kan se at dagens helsesystem fanger unge kvinner lettere opp enn menn. Men når selvmordsraten er såpass høy blant menn, er det grunn til bekymring. Noe må gjøres!

Det er ikke greit at gutter skal gå rundt på skolen hver dag med en klump i magen.

Torbjørn Tandberg

Det er ikke greit at terskelen for å gå over dørstokken til helsesykepleier er så høy.

Det er heller ikke greit at det har gått så langt at gutter heller velger å sitte inne med plagene sine, fremfor å snakke med andre når de topper selvmordsstatistikker i Norge.

Derfor burde tryggheten til gutter om å snakke om tanker og følelser styrkes.

Mulige løsninger

En av løsningene kan være å sette inn enda flere mannlige helsesykepleiere i skolen i dag, slik at det blir lettere for gutter å åpne opp om problemene sine.

Jeg oppfordrer foreldre, spesielt fedre, til å snakke om følelser med sine barn, slik at det muligens blir lettere for gutter å snakke om følelser.

For ett selvmord, er ett for mye!

13–21 år? Vil du skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.