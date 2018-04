Den offentlige debatten er viktig for at alle i samfunnet skal få muligheten til å følge med og påvirke styringen av landet, men den begynner å handle mer og mer om feil ting. Det er mer diskusjon om hvem som gjorde hva, og hvordan de håndterte det, enn det som er viktig: hvilke løsninger skal vi velge.

Fokus på handlinger

For en liten stund siden var Trond Giskes (Ap) oppførsel det viktigste i hele Norge, særlig hvis man velger å se hva mediene hadde i fokus. #Metoo er viktig, og Giske angrer nok veldig på oppførselen i ettertid, men fortjener virkelig en slik sak et slikt fokus, så lenge i mediene?

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Nå er det Trine Skei Grande (V) som står for tur til å bli grillet av mediene. Problemet er ikke hva hun har gjort, men hvordan hun har taklet situasjonen i ettertid. Hvorvidt hun har uttrykket seg korrekt til mediene, skal jeg ikke kommentere, men det er én ting som er viktig: Hvorfor skal en slik sak få så mye medieoppmerksomhet?

Under det amerikanske valget reagerte mange, inkludert meg, på fokuset rundt Trump og Hillarys tidligere handlinger, istedenfor hva de og deres parti sto for. «Glad dette ikke er Norge», sa vi her. Men hvis vi fortsetter som vi gjør, kan det hende at vi ikke lenger tenker så mye på hva folk mener og heller hvem de er.

Lesere er makthaverne

Mediene i Norge burde nedprioritere slike saker som egentlig ikke har noen substans eller nytte av at folk leser det. De burde heller promotere saker på forsiden av avisene og toppen av nettavisene. Samtidig er det vi lesere som er makthaverne.

Hver gang vi klikker på en artikkel, er det en stemme på hva slags artikler som skal lages.

Ett trykk på en skandale, er det samme som én stemme for flere slike artikler. Derfor oppfordrer jeg alle lesere til å ta valget og stemme på de viktige sakene, slik at vi får en god og saklig debatt.

