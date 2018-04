Arbeidernes dag, 1. mai, er rett rundt hjørnet. Det er en dag vi feirer seirene som har gitt oss et arbeidsliv i verdensklasse. Goder som ferie, anstendig lønn og trygghet for liv og helse på arbeidsplassen. Men det er fort gjort å glemme at alle saker som er vunnet, ikke er vunnet for alltid. I dag har vi en regjering som truer det trygge og ansvarlige arbeidslivet.

Norske arbeidstagere dårlig representert, og de går en usikker tid i møte.

Sosial dumping er fremdeles et enormt problem, kvinner tjener fremdeles mindre enn mannlige kolleger og for mange unge står uten jobb. Men det er ikke det denne artikkelen handler om.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Høyresidens boitkott

Jeg skal snakke om dagen selv og høyresidens boikott av den. For dagen er ikke bare venstresidens alene, høyresiden har faktisk en plass på arbeidernes dag.

Hvordan fremtidens arbeidsplass skal se ut, er ikke bare en sak for venstresiden, men for alle politiske partier.

Det er trist at høyresiden ikke vil være med denne dagen.

Ja, det er Ap og LO som har kjempet frem rettighetene arbeiderne i dagens samfunn nyter så godt av, men også høyresiden har krav og argumenter som vi skal høre på.

Gratulerer med dagen!

I vårt samfunn er det rom for at vi skal kunne ha en diskusjon om ulike politiske saker, og vi snakker hele tiden om hvor viktig det er. At den ene parten ikke deltar den dagen vi feirer en av nåtidens viktigste saker, er et tap for oss alle.

Så kjære alle arbeidere fra alle politiske hjørner: Gratulerer med dagen! Kos dere med kamprop, sanger og fri.

Men jeg håper også vi kan få en politisk debatt fra begge sider om dagens og fremtidens arbeidsliv, hvor vi tar de store problemene på alvor, uten å demonisere hverandre eller trekke gode intensjoner i tvil.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.