November 2017.

Jeg har tatt blodprøver og røntgen flere ganger, og nå har jeg fått svar at jeg skal komme på sykehuset om et halvt år. Jeg har allerede gått et halvt år med vondt, og jeg vet ikke om jeg takler å gå et halvt år til med å lide.

Jeg har tatt en blodprøve som viser at jeg mest sannsynlig har revmatisme, det er derfor jeg skal på sykehuset for å se om jeg faktisk har det. Revmatisme er muskel- og skjelettsykdom.

Den som gjør at man får vonde, stive muskler og ledd.

Revmatisme er navnet på mange forskjellige leddsykdommer som for eksempel leddgikt og Bekhterev. Hvis du ikke får medisiner, kan du i noen tilfeller ikke rette ut ryggen eller ha problemer med å sove.

Revmatisme i familien

Det er bra at jeg får hjelp, men å gå et halvt år med vondt før jeg faktisk får hjelp, det synes jeg ikke er helt bra. Jeg er 13 år og går i 8. klasse.

Jeg er ikke den eneste som synes det er for lang ventetid på sykehuset. Jeg skjønner at de skal prioritere dem som har det verst, men det er utrolig mange andre som nesten har det like vondt.

Min far, og mange andre i familien, har revmatisme. Pappa tar sprøyter én gang i uken. Jeg ser stor forskjell mellom før og etter han tar sprøyten.

Før han tar sprøyten, er han så stiv at han så vidt klarer å gå.

Etter at han har tatt sprøyten, kan han gå mange dager uten vondt. Jeg ønsker meg også en sånn «magisk» medisin, slik at jeg også kan gå lenge uten vondt.

Flere barnerevmatologer

Hver eneste gang noen spør meg om hva jeg ønsker meg til jul, svarer jeg: «Jeg ønsker meg en legetime slik at jeg slipper å gå og ha vondt.»

Jeg vet at legene gjør en helt super jobb og at jeg kommer til å få den hjelpen jeg trenger, selv om det tar lang tid. Men en løsning som kanskje kan hjelpe, er at leger får fast ansettelse.

Da vil kanskje flere ta en legeutdannelse slik at de kan hjelpe flere på en gang. Eller at det er flere sykehus som har barnerevmatologer.

Pappa er pasient på Martine Hansens hospital i Bærum. Der vil jeg også gå, men de tar ikke inn barn under 18 år. Det synes jeg er utrolig trist. Hvis flere sykehus kan ha en barnerevmatologisk avdeling, kan ventetiden bli mye kortere, og flere kan få den hjelpen de trenger.

Mitt ønske er at flere barn får hjelp og at det blir mye kortere ventetid på sykehusene.

Jeg håper virkelig at jeg får en «gladmelding» fra sykehuset om at jeg får en time før jul.

Et halvt år senere

Mai 2018.

Nå har det gått et halvt år siden jeg skrev denne teksten. Jeg har vært på sykehuset, og det viste seg at jeg har en sykdom som heter ERA. Det er en leddsykdom som gjør at jeg veldig lett får betennelser.

Da jeg var på sykehuset, viste det seg at jeg faktisk har gått lenge med hele åtte betennelser. Jeg har fått noen tabletter som hjelper meg, og de funker supert.

