I etterkant av 22. juli-angrepene var det bred aksept om at det ikke skulle handle om partipolitikk, men om en nasjon i sorg. Skadet, men samlet. Slik har det ikke vært de siste dagene.

Justisminister Sylvi Listhaug (Frp) er blitt beskyldt for å spre hat etter at hun la ut et kontroversielt bilde på Facebook-siden sin. Det skal sies at bildet åpenbart var ment for å provosere rent estetisk og gjennom teksten spille på følelser. Som minister med plass rundt Kongens bord, skal hun opptre profesjonelt og respektabelt i sin posisjon. Det gjorde hun ikke.

Svartmaling fremfor saklighet

Populistisk fargetone på politiske beskjeder er upassende for en justisminister, men det er enda mer upassende at arbeiderpartiledelsen (herunder også AUF-ledelsen) blander dårlig utfyllelse av ministerrollen sammen med det som er Norges verste terrorangrep.

Listhaug koblet aldri 22. juli med forslaget som ble nedstemt. Sentrale figurer i Arbeiderpartiet og AUF gjorde det. Forslaget ble nedstemt kvelden før hun la ut bildet.

Morten Uglum

I stedet for å poengtere usakligheten i at Listhaug fremstiller saken som om Arbeiderpartiet ønsker å la fremmedkrigere beholde statsborgerskap, valgte de en annen sti. I realiteten ønsker Ap at man skal gå gjennom domstolene først, men i stedet for å fokusere på disse saklige korreksjonene, valgte de å svartmale Fremskrittspartiet, Listhaug og Regjeringen.

Bare trist

At Mani Hussaini, leder i AUF, påstår at Listhaugs innlegg inneholder akkurat samme «hat og konspirasjonsteori» som resulterte i 22. juli, er totalt uakseptabelt. I et innlegg på Facebook mener han at Listhaug sprer et hat som kan gi grobunn til ny terror. Det er forkastelig å skyve 22. juli-angrepene foran seg i et forsøk på å brunbeise ministeren vekk fra politikken.

Å ty til grove generaliseringer og stråmenn er bare trist. Norges verste terrorangrep brukes av AUF og Arbeiderpartiet for å føre en svertekampanje mot Regjeringen. De bør holde seg høyt hevet over det. Det var ikke bare sosialdemokrater som ble angrepet 22. juli.

Hele nasjonen husker den dagen, akkurat slik som amerikanerne husker 11. september.

Slutt å bruke tragedien for å sverte andre politikere!

