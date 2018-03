Hver eneste dag er det ei flott jente som bytter profilbilde på Facebook eller legger ut den perfekte selfien på Instagram. Det er jo så klart de «perfekte og fineste» jentene som får flest likes og flest kommentarer.

Så strømmer det inn masse snapper som «lik og kommenter på Face, så er du BAE (before anyone else, red.anm.)».

Da går man så klart inn og liker og kommenterer det nye bildet. Ikke fordi det er spesielt fint, men fordi du må det for å få likes og kommentarer tilbake på ditt eget bilde.

«Du er nydelig», skrev jeg

Denne gangen trykket jeg ikke «like» og skrev en kommentar for å få noe tilbake. Jeg gjorde det fordi jeg virkelig mente kommentaren jeg skrev.

«Du er nydelig», skrev jeg.

Jeg brukte litt tid denne gangen på å skrive riktig kommentar, fordi jeg faktisk mente det jeg skrev.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Jenta hadde allerede fått mange kommentarer som «Perf», «Babe!» «Søta». Etter en times tid fikk jeg et varsel på mobilen min. Jeg ble så glad og spent!

Det jeg så, var to hjerter. Virkelig, liksom, to hjerter?

Til de andre hadde jenta kommentert «Sjæl babe!», «Sier fina selv?» «Du også». Jeg kjente at jeg fikk vondt i magen og hadde mest lyst å slette hele kommentaren.

Man blir dømt hver dag

Hvorfor skrev hun ikke «Du også» eller noe sånt til meg? Synes hun ikke at jeg også er fin eller pen? Hvorfor synes hun det om alle andre? Jeg kunne virkelig ikke skjønne det.

Eller, jo, jeg forsto det. Jeg er bare ikke like pen som de andre jentene.

Etter denne opplevelsen har jeg kommentert andres bilder mindre. Jeg har likt bilder, men ikke kommentert i frykt for å få samme reaksjon tilbake. Jeg har også tenkt mye over situasjonen, siden jeg seriøst ble lei meg da jeg fikk to hjerter istedenfor «Sjæl!».

Hvorfor er det slik? Hvordan kan en kommentar bety så mye?

Et mulig svar tror jeg er at sosiale medier i dag spiller en veldig stor rolle i ungdommers liv.

Uansett hva mamma og pappa sier, eller hva du selv synes, så blir man hver eneste dag dømt gjennom sosiale medier.

Jeg blir sint og frustrert

Jeg synes det er trist at dagens generasjon er blitt slik.

Jeg er både sint og frustrert fordi jeg vet at jeg ikke er den eneste. Jeg har snakket med mange av mine venninner som har lignende opplevelser på sosiale medier.

Det burde ikke være sånn. Absolutt ikke! At dagen min skulle ødelegges fordi jeg fikk «feil» kommentar, er jo bare helt på trynet.

Jeg skjønner virkelig ikke hvorfor man reagerer så sterkt på en enkel kommentar på en skjerm. Jeg vet heller ikke hvordan jeg skal endre mitt syn på dette, men hadde jeg hatt mulighet, ville jeg tatt den.

Jeg orker virkelig ikke at sosiale medier skal ha så mye å si for meg og mitt liv. Nå er det nok!

