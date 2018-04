«Hvorfor er det ingen tilbud til oss unge som ikke vil bli olympiske mestere?» spør Eilif Tanberg i Si ;D. Han forteller at mange unge må slutte med sin idrett fordi de ikke strekker til, eller fordi de selv ikke ønsker å satse.

Dette er et viktig tema. Fra vi er 14 år, starter toppingen av lag og uttak til samlinger. Men hva med dem som ikke ønsker å satse? Skal de bare slutte?

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Privat

Ble vraket

Jeg har spilt håndball siden jeg var fem, og jeg har alltid syntes at det har vært gøy. Men de siste årene har jeg kjent på et stadig større press.

Presset som handler om å være god nok, frykten for å bli «benket».

Nylig jobbet jeg hardt for å bli tatt med i Bring-serien, en nasjonal serie for 16-åringer. Selv om jeg visste at jeg med stor grad av sannsynlighet måtte sitte på benken, så var jeg likevel glad for å klare å kvalifisere meg. Men etter oppvarmingen til den første kampen tok treneren min meg til side.

Rett før kampstart fikk jeg beskjed om at jeg ikke fikk spille likevel. Jeg ble erstattet av en spiller fra et lag vi samarbeider med i Bring-serien.

Å vinne kampen var så viktig for trenerne at de valgte å bytte ut en av sine egne spillere som har trent med dem i flere år, med en spiller fra et helt annet lag.

Skal man virkelig begynne å vrake spillere allerede i 16-års alder? Er det god pedagogikk?

Motivasjon er avgjørende

Jeg er nemlig ikke den eneste som er blitt vraket før en kamp. I løpet av årene har jeg sett at flere og flere av mine lagvenninner har gitt seg på grunn av press.

Trenerne forventer at man i 14-årsalderen skal forstå at du ikke får spille en kamp dersom du ikke er en av de beste på laget.

Siden mange ikke vil satse, så ender det ofte med at de føler at de må slutte. Det er jo ikke sånn det skal være!

Alle fortjener å drive med idrett, uavhengig av om man vil satse eller ikke. De fleste trener fordi det er gøy. Jeg er helt enig i utsagnet til Eilif Tranberg: «skyhøy satsing kveler idrettsglede».

Jeg skjønner virkelig hvorfor mange faller fra idretten. De mister motivasjonen til å fortsette fordi de ikke får gjøre det som gjør dem glade. Og uten idrettsglede, så vil heller ingen satse.

Det er trenerne sin jobb å motivere spillerne. De må anerkjenne spillere som gjør det bra, og de må motivere de som sliter litt.

Ro ned satsingen og gi alle en mulighet til å utvikle seg!

Motiver alle som gjør det bra, og hjelp de som sliter litt.

Sjekk gjerne ut disse innleggene også:

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.