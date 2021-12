«Fuck menn», sa hun. Samtalen som fulgte, lærte oss begge mye.

Michael Schøyen 21 år

Nå nettopp

Det er viktig å behandle andre slik du selv ønsker å bli behandlet, skriver Michael Schøyen (21).

Jeg var veldig nære å forsvare meg selv og mitt kjønn.

Det hadde egentlig vært en helt vanlig dag, og jeg skulle til å legge meg. Da fikk jeg en melding fra en venn. Hun er feminist og samfunnsengasjert. «Fuck menn», skrev hun. «De er så ekle og egoistiske.»

En god mulighet

Jeg hadde ikke lyst på noen form for diskusjon. Jeg visste jo at hun snakket om noen spesifikke menn og ikke alle. Og jeg var veldig interessert i emnet selv. I stedet spurte jeg henne hva hun tenkte på.

Årets julekalender har temaet «livsvisdom fra ungdommen». Hver dag frem til jul skriver unge mennesker om hendelser i livet som har formet dem, og som de har lært noe av.

Hun forklarte hvordan hun følte at kvinner ikke hadde samme muligheter som menn. At de blir seksualisert, ofte sett ned på og utsatt for mye vold.

At de blir grovt urettferdig behandlet og ikke er likestilt i alle deler av verden. Det blir ikke gjort noe med det fordi «menn styrer verden». Menn sliter med å se det, fordi de ikke opplever det.

Alt det er jeg enig i. Hun var sint, og hun har rett til å være sint. Jeg som en mørk mann har også full rett til å være sint. Alle som blir undertrykket, har rett til å være sinte. Vi skal være sinte, men vi må også være bedre på å diskutere.

Jeg visste at hun ikke snakket om meg. Men jeg tenkte automatisk «Ja, alt dette er urettferdig, men det er ikke jeg som har gjort det. Og når hun sier hun ikke liker menn, snakker hun om meg også».

Dette var veldig ubehagelig, og jeg var veldig nære å forsvare meg selv og mitt kjønn. Det var da det gikk opp for meg: «Dette er en god mulighet for henne til å skjønne hvordan jeg har det med rasisme og hvordan det føles å bli generalisert.»

Samtalen hjalp

Mitt første instinkt var å si at hun tok feil. Men jeg valgte heller å si «Jeg skjønner hvordan du har det. Fordi jeg er blitt utsatt for mye rasisme fra lyse mennesker, men jeg kan ikke hate alle av den grunn».

Denne samtalen hjalp meg med å forstå at man ikke bør generalisere noen. I stedet burde man lytte og snakke fra sitt eget perspektiv. Bruke setninger som: «jeg føler» og «dette får meg til å tenke/føle».

Man burde ikke peke på hva andre gjør galt. For alle mennesker har følelser.

Samtalen endret også hvordan hun valgte å uttrykke seg om problemer. Det fikk meg til å tenke to ganger før jeg påpekte noens utseende og snakket om en hel gruppe, når jeg bare mente en andel.

Men det som ligger i bunn, er å behandle andre slik som du vil at dem skal behandle deg. «Be the bigger person!»

