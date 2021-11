Fraværsgrensen er oppskriften på en bedre skole

Sondre T. Hillestad (17) Fylkesleder, Hordaland Unge Høyre

Nå nettopp

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) kunngjorde forrige uke at fraværsgrensen i videregående skole oppheves ut skoleåret.

Jeg håper regjeringen gjeninnfører fraværsgrensen så snart smittesituasjonen tillater det.

Klasse 2IE ved Thora Storm vgs. oppfordret 3. november regjeringen til å gjeninnføre fraværsreglene som gjaldt under pandemien. De fikk det som de ville. Dagen etter ble fraværsgrensen opphevet ut året.

Vi er åpenbart alle tjent med at elever smittet med covid-19 ikke blir presset på skolen, men dette nevnes knapt i elevenes leserinnlegg. De bruker brorparten av teksten på andre argumenter.

Det virker dermed som klasse 2IE ønsker å skrote ordningen for godt. Det er en særdeles dårlig idé.

Færre dropper ut

Siden fraværsgrensen ble innført av Høyre, har fraværet i videregående stupt. Det burde ikke komme som et stort sjokk at dette har ført til bedre karakterer, og at flere fullfører skolen.

Ved å fjerne fraværsgrensen fjerner man altså selve oppskriften på bedre resultater og at færre dropper ut.

Fakta Fakta om unntak fra fraværsregler Elever med symptomer på sykdom behøver ikke å gå til lege for å dokumentere fraværet.

Alt fravær av helsegrunner kan dokumenteres med egenmelding for myndige elever og foreldrebekreftelse for de under 18 år.

Fravær av helsegrunner skal ikke føres på vitnemål og kompetansebevis.

Det gjelder også covid-19-relatert fravær som testing og karantene.

Reglene er de samme som gjaldt i nesten hele forrige skoleår frem til 11. oktober i år.

Elever som har vært syke etter 11. oktober og frem til i dag, får slettet fraværet. Kilde: Kunnskapsdepartementet Vis mer

Klasse 2IE skriver at «ikke alle har råd til å dra til legen hver gang de er syke». Dette er sant, men vitner om en dårlig forståelse om hva fraværsgrensen faktisk er.

Med fraværsgrensen kan du ha 9,9 prosent fravær i hvert eneste fag og fortsatt få et fullverdig vitnemål. Det er først når man overstiger 10 prosent at man må på legens kontor.

Plikter å møte opp

Elevenes mest hårreisende argument er likevel hvordan fraværsgrensen påvirker de som sliter psykisk. Klasse 2IE mener at de som «ikke har krefter til å stå opp om morgenen», bør holde seg hjemme.

Ingen får bedre psykisk helse ved å sperre seg inne på rommet sitt. Om en elev sliter psykisk, kan vedkommende på skolen få støtte av venner, en lærer eller skolehelsetjenesten, i stedet for å være fanget alene med sine egne tanker.

Noen trenger fritak fra skolen, men da skal de ha oppfølging og råd, ikke destruktiv selvmedisinering.

Det er frivillig å begynne på videregående, men når man først har takket ja, mener jeg man plikter å møte opp. Staten bruker svimlende summer på hver enkelt elev.

Om foreldrene dine betaler for en fritidsaktivitet, er det bare rimelig at de krever du faktisk deltar. Det samme gjelder for skolen. Derfor håper jeg regjeringen gjeninnfører fraværsgrensen så snart smittesituasjonen tillater det.

