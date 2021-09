Det er ikke bare influensere som redigerer bildene sine

Maiken Strandheim Flakstad 17 år

Sitter mine nærmeste igjen med en dårlig følelse i magen etter å ha sett bildene mine? spør Maiken Strandheim Flakstad (17).

Jeg har vel ikke noe ansvar. Eller?

Det er stadig oppslag i avisen. En ny influenser er blitt felt av Fagutvalget for influencermarkedsføring (Fim). På Jodel er det konstant kritikk mot disse påvirkerne som legger ut plettfrie bilder av seg selv. De har jo et samfunnsansvar.

Men jeg gjør jo det selv. Jeg redigerer meg selv. Finner det perfekte bildet. For så å legge det ut til mine par 100 følgere. Alle som jeg personlig kjenner.

Venner vs. influenser

Ifølge Ung Forskning er mye av grunnen til dårligere psykisk helse at ungdom sammenligner seg mer med andre på grunn av sosiale medier. Det kan være lett å gi all skylden til de store influenserne. Ikke meg, en 17 år gammel jente. Da er det lettere å skylde på en 25 år gammel influenser med 300.000 følgere.

Kontoen min når ikke ut til flere enn dem jeg kjenner, men hva med dem? Det er jo dem jeg sammenligner meg med, i hvert fall mer enn med en tilfeldig influenser.

Og det er mye vanskeligere å skulle slutte å følge en venn. Vi kjenner jo hverandre. Det er forventet at jeg skal like og kommentere. Gi dem støtte.

Skaper kroppspress?

Sitter mine nærmeste igjen med en dårlig følelse i magen etter å ha sett bildene mine? Er jeg den personen som skaper kroppspress? Ser mine nærmeste seg i speilet etter å ha sett et av mine bilder og ønsker å endre på noe?

Vet de at jeg har sittet i 20 minutter og tatt bilder, for deretter å redigere? Jeg forteller ikke dem at jeg også ser etter feil. På meg selv. For de finnes, men det er ikke synlig på bildene mine.

Vanlige folk har ansvar. For vennene sine og for seg selv. Det hjelper ikke at influensere slutter å legge ut perfekte bilder, hvis majoriteten av vennene man følger, gjør det.

For når alt kommer til alt, er det disse man ser og er rundt. Det er dem som ligner på deg, og derfor er det disse du sammenligner deg med. Ikke en plettfri kropp på Instagram.

