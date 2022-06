Jusstudenter er en ubrukt ressurs som kan hjelpe ukrainske flyktninger

Ester Mjøs Lokallagsleder, Bergen KrFU

Det er flere kommuner i landet som sitter på ubrukt ressurser for effektiv bosetning av ukrainske flyktninger, skriver Ester Mjøs, lokallagsleder i Bergen KrFU.

Nå er det på tide at andre kommuner gjør det samme som Bergen.

Treg saksbehandling er en unødvendig flaskehals i prosessen med å bosette ukrainske flyktninger. Det finnes mange jusstudenter som sitter på kompetansen som trengs for å effektivisere prosessen. Nettopp derfor er beskjeden fra Bergen KrFU: Bruk jusstudentene i saksbehandlingen!

Studenter kan hjelpe

Bergen kommune har hørt på og takket ja til forslaget fra Bergen KrFU. De har allerede begynt å legge til rette for dette. Nå er det på tide at andre kommuner også gjør det samme, og at de bruker jusstudenter slik at de kan hjelpe flyktninger å bosette seg.

Jusstudenter som har fullført tredje studieår, har lov til å jobbe med saksbehandling og andre rettshjelpstiltak som Jurk. Etter fullført tredje år vil studentene allerede sitte på den juridiske kompetansen som trengs for å jobbe med slike saker. De vil være et veldig fint tilskudd til det allerede eksisterende rettslige tilbudet.

En ubrukt ressurs

Å ansette jusstudenter midlertidig vil være en god løsning på de lange saksbehandlingskøene som er kommet etter at krigen brøt ut i Ukraina.

Kommunene får hjelp de sårt trenger til å behandle alle søknadene, og studentene får viktig arbeidserfaring som de tar med seg videre i arbeidslivet.

Det er flere kommuner i landet som sitter på ubrukte ressurser for effektiv bosetning av ukrainske flyktninger.

Bergen KrFUs forslag er blitt hørt i Bergen kommune og bør legges til rette for i alle kommuner. Det er på tide at flaskehalsen fjernes ved at jusstudenter blir tatt i bruk!

