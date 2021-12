Mange gruer seg til jul. Vi kan alle gjøre noe for å hjelpe.

Eir Elisabeth Sabro 13 år

For noen er julen et ekte mareritt, skriver Eir Elisabeth Sabro (13).

Hvis du prøver, kan du gjøre noens julemareritt om til en juledrøm.

Det er mange som gleder seg til jul. Til å pynte, kjøpe gaver, pakke inn gaver, bake og få ordentlig julestemning.

Men det er ikke alle som gleder seg like mye. For noen kan jul bli den tristeste, skumleste eller kjedeligste tiden på året.

Noen gruer seg til å feire jul fordi det betyr at alle rundt dem kommer til å bli fulle. Omstendighetene blir utrygge, og det blir ubehagelig å være der.

Ingen å feire med

Kanskje er det ingen som hører på hva du har å si. Foreldrene dine og alle rundt deg, som egentlig er tryggheten din, begynner å skremme deg. Du ender opp med å låse deg inne på badet og ønske at du var et helt annet sted. Et sted hvor du var trygg.

Kanskje gruer du deg til jul fordi du ikke har en familie eller venner å feire med. Du har ingen å gi gaver til og heller ingen du får gaver av.

Så på julaften så sitter du bare inne på rommet ditt i en joggedress alene og ser på en film eller gråter, fordi det eneste du har lyst til er å feire jul sammen med noen.

Du skulle ønske du hadde en familie, en venn, en nabo, hvem som helst, bare noen du kan feire med.

Ikke nok penger

Kanskje du synes at julen er kjedelig fordi du ikke får feire jul, selv om de kanskje har lyst til det. Kanskje du har en annen religion eller at familien din ikke feirer jul. Så du må gå rundt å høre på at vennene dine snakker om hvor de skal være på julaften og hva de har kjøpt.

Man må høre på hva de ønsker seg og at de planlegger og kjøpe julegaver til hverandre. Du må late som at du ikke bryr deg, selv om alt du egentlig har lyst til er å feire jul.

Kanskje gruer du deg til jul fordi du ikke har nok penger. Du har ikke råd til å kjøpe gave til vennene dine som allerede har kjøpt gave til deg.

Du har ikke noe juletre eller noe julepynt fordi du har ikke nok penger til å kjøpe det. Og du kan ikke spørre foreldrene dine om penger for de har like lite som deg.

Du har ikke noe pentøy å ha på heller, med mindre du vil bruke den gamle kjolen til moren din, som ikke er din stil i det hele tatt. Du skulle ønske du bare hadde nok penger til å kunne feire jul som alle andre.

Husk å inkludere

For noen er julen et ekte mareritt. Det er kanskje ikke så lett å forstå for oss som elsker jul, men her er noen gode råd:

Hvis du kjøper gave til en venn, ikke forvent og få noe tilbake. For det kan hende de ikke har så mye penger som det kanskje virker som.

Hvis du kjenner noen som ikke feirer jul, spør om de har lyst til å spise julemiddag med deg, selv om det kanskje ikke virker som de har lyst.

Hvis du vet at du har en venn som gruer seg til jul på grunn av alkohol, be vennen om å komme til deg i stedet.

Hvis du vet om noen som kanskje ikke har noen å være med på julaften, få dem med på din julefeiring.

Det er ikke alltid like lett å legge merke til de som har det sånn, men hvis du vil og prøver, så kan du med kanskje bare en melding eller en liten gave gjøre noens julemareritt om til en juledrøm!

