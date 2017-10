Vi er ikke dumme når det kommer til nakenbilder, vi er bare uvitende

Vi lever i en tid hvor sosiale medier dominerer en ungdoms hverdag.

Det kan være fryd og glede, men i bunn og grunn skal man behandle det med respekt.

Sosiale mediers makt er rett og slett undervurdert av både voksne og barn.

Politiet kaller det en kultur, en ukultur. Man tenker det er morsomt å tulle med kompisen og damen hans når de har sex på en fest.

Gjerne i beruset tilstand, når dømmekraften er betydelig svekket, velger noen å poste slikt.

Fakta: Skrivekonkurranse: Nakenbilder Stadig flere deler nakenbilder av andre. Konsekvensene er enorme. De siste to ukene har Si ;D invitert ungdom mellom 13 og 21 år til å skrive om nakenbilder i en mini-skrivekonkurranse. Torsdag og mandag 9. oktober publiserer vi noen av bidragene vi fikk inn. Skrivekonkurransen er en del av Aftenpostens satsningsserie om ungdom og deling av nakenbilder. Du kan lese neste artikkel i Amagasinet i fredag 6. oktober. Den tar for seg guttenes perspektiv.

Tydeligere frem

Ikke mer enn 10 sekunder tar det å poste et slikt bilde eller video. 10 sekunder - og man kan få flere måneder i fengselsstraff og tusenvis av kroner i bot.

Det er her regelverket og informasjonen bør komme tydeligere frem.

Man skal lære seg å respektere loven og være bevisst på hvilke følger handlinger kan få.

Spredning av uønskede nakenbilder er ulovlig.

Må tenke klart

Ifølge straffeloven kan man få inntil tre år i fengsel for å produsere og besitte en fremstilling som seksualiserer barn.

Dette gjelder da alle under 18 år, til tross for at den seksuelle lavalderen er 16 år.

Vi unge må begynne å tenke oss om. Bruk heller de 10 sekundene på å tenke på følgene av publiseringen FØR du gjør det.

Vi må tenke klart. Hadde jeg likt det om noen delte nakenbilder av meg?

Vi er ikke dumme, vi er bare uvitende.

Under 21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.