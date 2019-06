Altfor lenge har høyresidens argumenter fått dominere mot-siden i bompengedebatten. Jeg vil gi en appell mot å bygge ut flere bomstasjoner fra et venstresideperspektiv.

Som sosialist er klima og miljø en ekstremt viktig sak for meg. For å gjennomføre det grønne skiftet må radikale tiltak tas i bruk. Likevel står jeg mot bomringene.

Bompenger er en flat avgift. Det betyr at alle, uavhengig av inntekt og formue, betaler akkurat like mye for å kjøre gjennom en bomring.

Jeg forstår at ideen er at de som står for de største utslippene, skal betale mest. Men denne logikken erkjenner ikke at folk i praksis har ulike pengemessige utgangspunkt. Det er de med dårligst råd som rammes hardest.

Rettferdig fordeling

Heller enn å innføre «straff» mot bilister burde fokuset flyttes til å bygge ut det kollektive tilbudet som gjør det enklere å velge grønt og miljøvennlig.

Det er helt avgjørende at global oppvarming ikke blir omgjort til et individuelt problem, som vanlige folk i egenskap av å være forbrukere får skylden for. Det skal være staten og fellesskapets rolle å sikre gode, grønne alternativ for biltransport.

Privat

Arbeidsfolk skal ikke straffes økonomisk for å måtte ty til bilen når ofte kollektivtilbudet er dyrt og mangelfullt.

Men hvor skal disse pengene hentes fra, hvis ikke fra bomstasjoner? Svaret er enkelt. Vi trenger en mer rettferdig fordeling av byrder og goder i samfunnet vårt, en skatting av utslipp som legger ansvaret der det hører hjemme.

Absurd ansvar

I dag står 100 transnasjonale selskaper for 71 prosent av alle utslipp. Å gi enkeltpersoner ansvaret for å løse krisen ved å sette hovedfokuset på små endringer i egen livsstil, er helt absurd.

Selvsagt er reformer og tiltak enkeltpersoner bidrar med, viktige. Men dette kan ikke være der vi slutter og sier oss fornøyd. Vegetarisme og resirkulering er ikke nok til å stoppe klimaendringene alene.

Vi trenger mer enn små justeringer av det kapitalistiske system, som styres av profittmotiver og setter økonomisk vekst over alt annet. Vi trenger et systemskifte, hvor mennesker og natur prioriteres over penger.

