Kjære Stine Bentzen (15), takk for at du tar opp et tema som er viktig på tvers av politiske partier og politiske holdninger, i Si ;D-innlegget ditt 28. november. For du har helt rett, det er du og din generasjon som er fremtidens forvaltere av demokratiet.

Vi har sett gode eksempler på at politisk engasjement blant ungdom setter dagsordenen, også på Stortinget. Et ferskt eksempel er klimastreiken i mars som mobiliserte titusener av ungdommer over hele landet, og som resulterte i tre representantforslag på Stortinget.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Personlig brenner jeg for at unge skal ta del i den offentlige debatten. Vi voksne må gi dere det rommet og den respekten dere trenger for å si deres mening. Barn og unge utgjør tross alt over 20 prosent av befolkningen, og politisk påvirkning har ingen nedre aldersgrense.

Denne våren har jeg invitert unge stemmer inn til mitt kontor på Stortinget for å snakke om hvordan barn og unge skal føle seg trygge i den offentlige debatten.

Resultatet ble en guide som jeg lanserte i samarbeid med ungdomspartiene og Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) under Arendalsuka.

Den inneholder veiledning til hvordan du som ung kan møte ulike typer respons – i tillegg til råd til voksne om hvordan de kan møte ungt engasjement.

En respons vi tar opp, som unge dessverre ofte møter, er hersketeknikker. Du skriver at unge får høre at «det er bra at du engasjerer deg, men at du er for ung til å skjønne hva som er greia.» Jeg vil råde alle som møter en slik argumentasjon, til å påpeke at dette faktisk er en hersketeknikk som ikke hører hjemme i en god debatt.

Demokratiet er, som du påpeker, helt avhengig av at du fortsetter å si hva du mener – uansett om du sitter ved «voksenbordet» eller «barnebordet» i juleselskapene.

